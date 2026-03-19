संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन : कांग्रेस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १४:१६

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संसद्को अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित नभएको बताएको छ ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले कानुन बन्ने कुरा जनताको थलोमा पारदर्शी हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले प्रस्ताव गरे संसद्को अधिवेशन बोलाइसकेपछि बिना जानकारी फेरि संसद् स्थगित भएको पायौं,’ चालिसेले भने, ‘एकातिर बोलाएको संसद् स्थगित गर्ने अर्कोतिर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन ।’

यसरी अध्यादेश ल्याउने तयारी हुँदा त्यसले सरकारलाई अनुकूलता प्रदान नगर्ने उनले बताए ।

‘त्यसले अनुकूलता प्रदान गर्दैन । जनताको थलोमा हरेक कुरा पारदर्शी रुपमा छलफल होस्,’ उनले भने, ‘बोलाइएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइयो भने त्यो उचित होइन भनेर हामीले असहमति व्यक्त गर्दछौं ।’

नेपाली कांग्रेस
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

