राप्ती नदीमा रहेका गोहीका गुँडबाट १९५ अण्डा निकालिए

१४ वैशाख, चितवन । चितवनको राप्ती नदीमा भेटिएका घडियाल गोहीका १७ गुँडमध्ये सात गुँडबाट अण्डा संकलन गरिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले गत चैत १ गतेदेखि गुँड खोज्ने क्रममा भेटिएकामध्ये आइतबार सात गुँडबाट १९५ वटा अण्डा संकलन गरेको जनाएको छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार मानवीय र वन्यजन्तुको खतरा भएका गुँडबाट अण्डा संकलन गर्ने गरिन्छ । गतवर्ष राप्ती नदीमा १८ वटा गुँड भेटिएकामा तीबाट २३२ वटा अण्डा निकालिएको उनले जानकारी दिए ।
‘जोखिम क्षेत्रमा रहेका गुँडबाट मात्रै अण्डा संकलन गरिएको हो । सुरक्षित स्थानमा रहेका गुँडका अण्डालाई प्रकृतिमा नै छोडिएको छ,’ उनले भने, ‘संकलित अण्डा कार्यालयमा रहेको गोही प्रजनन केन्द्रमा लगेर बच्चा कोरल्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।’
गोही प्रजनन् केन्द्रमा हरेक वर्ष संकलन गरी ल्याइएका अण्डालाई कोरलेर पाँच वर्ष पुगेका गोहीलाई नदीमा छाड्ने गरिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा निकुञ्जले राप्ती र नारायणी नदीमा गोहीका गुँड खोज्ने काम गरे पनि यसवर्ष राप्ती नदीमा मात्र खोजिएको सूचना अधिकारी थापामगरले बताए । रासस
