मलेसिया ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा गणेशलाई स्वर्ण

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका गणेशबहादुर खड्काले नवौं मलेसिया ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा शनिबार स्वर्ण जितेका छन् ।
स्वर्णबाहेक नेपाली खेलाडीले ३ कांस्य पनि जिते । टोली प्रमुख दिवाकर केसीका अनुसार मुहम्मद उमर खान, सन्दिप न्यौपाने र सरोज भुजेलले कांस्य जिते ।
दुईदिने प्रतियोगिता मे ३ तारिखमा सम्पन्न हुनेछ ।
