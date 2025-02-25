ओडीआई ब्याटिङ वरियताको शीर्ष १०० मा आसिफ र दीपेन्द्रको प्रवेश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसीले अध्यावधि गरेको ओडीआई ब्याटिङ वरियताको शीर्ष १०० मा नेपाली ब्याटर आसिफ शेख र दीपेन्द्रसिंह ऐरी परेका छन् ।
- दीपेन्द्रसिंह ऐरी अलराउन्डर वरियतामा २८औं स्थानमा छन् भने बलिङ वरियतामा सन्दीप लामिछाने ४२औं स्थानमा छन् ।
- आसिफ शेखले ओमानविरुद्ध ९४ रन बनाएका थिए र दीपेन्द्रले यूएईसँगको दोस्रो खेलमा शतक बनाएका थिए ।
२३ वैशाख, काठमाडौं । आईसीसीले अध्यावधि गरेको ओडीआई ब्याटिङ वरियताको शीर्ष १०० मा दुई नेपाली ब्याटर आसिफ शेख र दीपेन्द्रसिंह ऐरी परेका छन् ।
यसअघि बलिङ र अलराउन्डर वरियतामा खेलाडीहरू राम्रै वरियतामा भएपनि ब्याटिङको शीर्ष १०० मा कुनै पनि ब्याटरहरू अटाउन सकेका थिएनन् ।
घरेलु मैदानमा भएको लिग २ शृंखलामा अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीले शानदार प्रदर्शन गर्दै अलराउन्डर वरियतामा २८औं स्थानमा छन् भने ब्याटिङमा पनि शीर्ष १०० मा अटाएका हुन् । आसिफले पनि अघिल्लो शृङ्खलाको अन्तिम खेलमा राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए ।
बुधबार अध्यावधि भएको वरियता अनुसार आसिफ शेख ९३औं स्थानमा छन् भने दीपेन्द्रसिंह ऐरी ९९औं स्थानमा छन् । आसिफले १३ स्थान सुधार गरेका हुन् भने दीपेन्द्र २ स्थान माथि उक्लिएका हुन् ।
ओपनर आसिफ शेखले यूएई र ओमानसँगको शृङ्खला अन्तर्गत गत साता मंगलबार ओमानविरुद्ध ९४ रनको पारी खेलेका थिए । त्यसअघि उनी ७ र १९ को स्कोरमा आउट भएपछि तेस्रो खेलमा बाहिर राखिएका थिए ।
दीपेन्द्रले यूएईसँगको पहिलो खेलमा ७५ रन बनाएका थिए भने ओमानसँगको खेलमा ६० रन बनाए । यूएईसँगको दोस्रो खेलमा शतक बनाए । त्यस्तै ओमानसँगको दोस्रो खेलमा ३३ रन बनाए । उनको प्रदर्शन भने अलराउन्डरतिर धेरे काउन्ट हुन्छ ।
अलराउन्डर वरियतामा दीपेन्द्र २८औं स्थानमा छन् भने बलिङ वरियतामा सन्दीप लामिछाने ४२औं स्थानमा छन् ।
प्रतिक्रिया 4