मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते ६:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज बिहान ११ बजे विश्वासको मत लिन लागेका छन्।
  • जनमत पार्टीले वैशाख २२ गते मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
  • मधेश प्रदेशसभामा सरकारलाई बहुमतका लागि ५२ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक छ भने हाल ६३ जना सदस्यको समर्थन कायम छ।

१ जेठ, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आज विश्वासको मत लिँदै छन् ।

आज बिहान ११ बजे बोलाइएको मधेश प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले बैशाख २२ गते मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जेठ १ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको १०२ जना प्रदेशसभा सदस्यमा मधेश प्रदेश सरकारलाई बहुमतका लागि ५२ जना प्रदेशसमा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले पनि मधेश प्रदेश सरकारसँग सरकारमा सहभागी दलहरुको ६३ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन कायम छ ।

मधेश प्रदेश सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको २२ जना, जसपा नेपालको २६ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

मधेश प्रदेशसभाका सभामुख राम अशिष यादवले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि आज बिहान ११ प्रदेशसभा वैठक बोलाइएको जानकारी दिए ।

यद्यपि मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तापछि जनमत पार्टीमा आन्तरिक विवाद छ । दुई मन्त्री पदमै छन् । जनमतका बहुमत ९जना प्रदेश सांसदले वैशाख २१ गते साँझ मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका थिए । तर, जनमतबाट अर्थमन्त्री रहेका र संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादव र समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्री रहेका वसन्त कुशवाहा पदमा कायम छन् ।

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा मतदान गर्न जनमतको ह्वीप

मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन : मुख्यमन्त्री यादव

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवका १०० दिन पूरा : ५१ उपलब्धि सार्वजनिक  

जनकपुरमा बालेनको सम्बोधनले प्रदेशको अधिकार पाउने आशा जागेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

निर्वाचन सफल बनाउन सचेत भएर लागौं : मुख्यमन्त्री यादव

मधेशमा शान्ति, सद्‌भाव र एकता कायम राख्न मुख्यमन्त्री यादवको अपिल

