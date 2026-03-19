कैलाली कांग्रेसको कार्यालयमा ताला, नियमित कामकाज ठप्प

उनीहरूले कार्यालय पुग्दा मूल गेट तथा भित्रका कार्यकक्षमा ताला लगाएर नियमित कामकाज अवरुद्ध भएको पाइएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १४:३१

१ जेठ, धनगढी । नेपाली कांग्रेस कैलालीको पार्टी कार्यालयमा नियमित कामकाज रोकेर तालाबन्दी गरिएको छ । पार्टी केन्द्रले जेठ १२ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, कैलालीको पार्टी कार्यालयमा भने ताला लागेको नेताहरूले बताएका छन् ।

शुक्रबार धनगढीस्थित पार्टी कार्यालयमा वडा सभापति, क्षेत्रीय सभापतिसहित नेता तथा कार्यकर्ता जम्मा भएका थिए । उनीहरूले कार्यालय पुग्दा मूल गेट तथा भित्रका कार्यकक्षमा ताला लगाएर नियमित कामकाज अवरुद्ध भएको पाइएको बताएका छन् ।

मूल गेटको ताला छिचोल्न आफूहरू पछाडिको सिढी प्रयोग गरेर कार्यालयभित्र प्रवेश गरे पनि भित्र सबै कोठामा पनि ताला लगाइएकाले सदस्यता अद्यावधिकलगायतका कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको पक्ष–विपक्षमा देखिएको विवादकै कारण केही पक्षले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सदस्यता अद्यावधिकसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडान लिएको छ ।

जिल्ला सभापति नारायण भट्ट देउवा पक्षीय नेता मानिन्छन् । स्रोतका अनुसार उनकै निर्देशनमा कार्यालय बन्द गरिएको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तै, कार्यालय सचिव प्रयाग जोशी पनि सम्पर्कविहीन रहेको पार्टी कार्यालयमा उपस्थित नेताहरूले बताएका छन् ।

कार्यालयमा ताला नेपाली कांग्रेस कैलाली
बैंकर पक्राउले तरंगित, त्रसित र भयभित बनाएको सिबिफिनको प्रतिक्रिया

१३ वर्षपछि फिल्ममा गरिमा पन्त, भुवन केसीको 'बाटुलो जुन' मा देखिने

सीले ट्रम्पलाई स्मरण गराएको 'थुसिडाइड्स ट्र्याप' के हो ?

कांग्रेस सभापति थापा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहबीच भेटघाट

'बेलाबेला'देखि 'सहारा'सम्म, 'मलाई सोचिरहने' देखि 'झ्याल'सम्म

रासायनिक मलको आयात घटाउँदै प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्छ : सांसद कर्ण

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

