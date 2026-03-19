कैलाली कांग्रेसको कार्यालयमा ताला, नियमित कामकाज ठप्प

१ जेठ, धनगढी । नेपाली कांग्रेस कैलालीको पार्टी कार्यालयमा नियमित कामकाज रोकेर तालाबन्दी गरिएको छ । पार्टी केन्द्रले जेठ १२ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, कैलालीको पार्टी कार्यालयमा भने ताला लागेको नेताहरूले बताएका छन् ।
शुक्रबार धनगढीस्थित पार्टी कार्यालयमा वडा सभापति, क्षेत्रीय सभापतिसहित नेता तथा कार्यकर्ता जम्मा भएका थिए । उनीहरूले कार्यालय पुग्दा मूल गेट तथा भित्रका कार्यकक्षमा ताला लगाएर नियमित कामकाज अवरुद्ध भएको पाइएको बताएका छन् ।
मूल गेटको ताला छिचोल्न आफूहरू पछाडिको सिढी प्रयोग गरेर कार्यालयभित्र प्रवेश गरे पनि भित्र सबै कोठामा पनि ताला लगाइएकाले सदस्यता अद्यावधिकलगायतका कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको पक्ष–विपक्षमा देखिएको विवादकै कारण केही पक्षले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सदस्यता अद्यावधिकसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने अडान लिएको छ ।
जिल्ला सभापति नारायण भट्ट देउवा पक्षीय नेता मानिन्छन् । स्रोतका अनुसार उनकै निर्देशनमा कार्यालय बन्द गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
यस्तै, कार्यालय सचिव प्रयाग जोशी पनि सम्पर्कविहीन रहेको पार्टी कार्यालयमा उपस्थित नेताहरूले बताएका छन् ।
