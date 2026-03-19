+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुगल एकाउन्टमा ५ जीबी मात्र निःशुल्क स्टोरेज

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १४:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुगलले नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क क्लाउड स्टोरेज १५ जिबीबाट ५ जिबीमा कटौती गर्दै परीक्षण सुरु गरेको छ।
  • नयाँ नीति अनुसार प्रयोगकर्ताले १५ जिबी स्टोरेज पाउन फोन नम्बर लिङ्क गर्नुपर्नेछ र यो सुरक्षा सुधारका लागि गरिएको हो।
  • यो नीति सन् २०२६ को फेब्रुअरी र मार्चमा केही क्षेत्रहरूमा परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको गुगलले पुष्टि गरेको छ।

गुगलले आफ्ना नयाँ प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क क्लाउड स्टोरेजको सीमामा भारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि १५ जिबी निःशुल्क स्टोरेज दिँदै आएको गुगलले अब नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई केवल ५ जिबी मात्र उपलब्ध गराउने गरी परीक्षण सुरु गरेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार, गुगलले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्दै नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क स्टोरेजको सीमा ५ जिबीमा सीमित गरेको छ। यो कदमसँगै गुगल अब एप्पल र माइक्रोसफ्ट जस्ता अन्य समकालीन कम्पनीहरूको हाराहारीमा पुगेको छ, जसले पहिलेदेखि नै ५ जिबी मात्र निःशुल्क स्टोरेज दिँदै आएका छन्।

यद्यपि, प्रयोगकर्ताहरूले अझै पनि १५ जिबी स्टोरेज प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो गुगल एकाउन्टमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो फोन नम्बर लिङ्क गर्नुपर्नेछ।

गुगलका अनुसार यो नीति प्रयोगकर्ताको सेक्युरिटी अपग्रेड गर्न र ‘टु-स्टेप भेरिफिकेसन’ जस्ता सुविधाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको हो। तर, विश्लेषकहरूले भने यसलाई कम्पनीले प्रयोगकर्ताको थप व्यक्तिगत डाटा संकलन गर्ने र चाँडै ‘गुगल वन’ को सशुल्क ग्राहक बन्न बाध्य पार्ने रणनीतिको रूपमा हेरेका छन्। १५ जिबी स्टोरेज पनि आजकलका हाई-रिजोलुसन फोटो र ठूला फाइलहरूका कारण चाँडै भरिने हुँदा ५ जिबी त झनै छोटो समयमा समाप्त हुने निश्चित छ।

गुगलले यो नयाँ नीति अहिलेका लागि केही निश्चित क्षेत्रहरूमा मात्र परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको पुष्टि गरेको छ। यो नियम विश्वभर कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछ वा हुनेछैन भन्नेबारे कम्पनीले आधिकारिक घोषणा गरिसकेको छैन। सन् २०२६ को फेब्रुअरी र मार्चको बीचमा यो नीतिगत परिवर्तन सुरु भएको पाइएको छ।

गुगल एकाउन्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

छोटी भन्सारको अतिक्रमण सात दिनभित्र हटाउन वडा कार्यालयको सूचना

छोटी भन्सारको अतिक्रमण सात दिनभित्र हटाउन वडा कार्यालयको सूचना
कैलाली कांग्रेसको कार्यालयमा ताला, नियमित कामकाज ठप्प

कैलाली कांग्रेसको कार्यालयमा ताला, नियमित कामकाज ठप्प
बैंकर पक्राउले तरंगित, त्रसित र भयभित बनाएको सिबिफिनको प्रतिक्रिया

बैंकर पक्राउले तरंगित, त्रसित र भयभित बनाएको सिबिफिनको प्रतिक्रिया
१३ वर्षपछि फिल्ममा गरिमा पन्त, भुवन केसीको ‘बाटुलो जुन’ मा देखिने

१३ वर्षपछि फिल्ममा गरिमा पन्त, भुवन केसीको ‘बाटुलो जुन’ मा देखिने
सीले ट्रम्पलाई स्मरण गराएको ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ के हो ?

सीले ट्रम्पलाई स्मरण गराएको ‘थुसिडाइड्स ट्र्याप’ के हो ?
कांग्रेस सभापति थापा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहबीच भेटघाट

कांग्रेस सभापति थापा र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहबीच भेटघाट

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित