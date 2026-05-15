+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
इरान-इजरायल युद्ध :

नेपालले ६ चोटि इन्धन भाउ बढाउँदा भारतमा बढ्यो पहिलोपल्ट

भारतका सरकारी तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलिटर ३ भारु (करिब ३ प्रतिशत) ले वृद्धि गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १९:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ।
  • नेपालले हालसम्म आधा दर्जन पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरी पेट्रोल प्रतिलिटर २ सय १७ रुपैयाँ कायम गरेको छ।
  • भारत सरकारले इन्धन खपत घटाउन मितव्ययिता योजना अघि सारेको छ र प्रधानमन्त्री मोदीले अनावश्यक यात्रा रोक्न आग्रह गरेका छन्।

१ जेठ, काठमाडौं । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धलाई कारण मान्दै भारतमा पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भएको घाटा पूर्ति गर्न भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक यो मूल्यवृद्धि गरिएको भारतका डिलरहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

तर, इन्धनमा भारतकै भर पर्ने नेपालले भने यही अवधिमा कम्तीमा आधा दर्जन पटक भाउ बढाइसकेको छ । अहिले नेपालमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर २ सय १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल लिटरको २ सय २५ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ छ ।

यसअघि २ वैशाखमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ लिटरको २ सय १९, डिजेल र मट्टीतेल २ सय ३७ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १० रुपैयाँ थियो ।

भारतका सरकारी तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलिटर ३ भारु (करिब ३ प्रतिशत) ले वृद्धि गरेका छन् ।

विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता मुलुक भारत, इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धका कारण इन्धन मूल्य बढाउने अन्तिम प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनेको छ ।

युद्धका कारण ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट हुने ढुवानीमा अवरोध आएपछि आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ ।

भारतका १ लाख ३ हजार पेट्रोल पम्पमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने सरकारी कम्पनीहरू इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) र भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ले प्राय: एकसाथ मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् ।

आज शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरी गरिएको यो वृद्धिसँगै राजधानी दिल्लीमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८७.६७ बाट बढेर ९०.६७ भारु र पेट्रोल ९४.७७ बाट बढेर ९७.७७ भारु पुगेको छ । यो क्रमश: ३.४ प्रतिशत र ३.२ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय २० अमेरिकी डलरसम्म पुगेर अहिले १ सयदेखि १ सय ५ डलर आसपास छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा तत्काल असर नपरे पनि यसको अप्रत्यक्ष असर निकै ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

सरकारको मितव्ययिता योजना

इन्धन खपत घटाउन र बढ्दो आयात बिल नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले कडा ‘मितव्ययिता’ योजनाहरू अघि सारेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इन्धन बचत गर्न, घरबाटै काम गर्ने अभ्यास बढाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन अनावश्यक यात्रा र आयातमा रोक लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

केही राज्यले त सरकारी विभागहरूलाई पत्राचार गर्दै यात्रा कम गर्न, भौतिक कार्यक्रमको सट्टा अनलाइन बैठक गर्न र हप्तामा दुई दिन ५० प्रतिशत कर्मचारी राखेर बाँकीलाई घरबाटै काम गराउन निर्देशन दिइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो नियम अब संघीय सरकार, सरकारी बैंक र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि लागु गर्ने तयारी छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो मूल्यवृद्धि अझै पनि कम छ र कम्पनीहरूको घाटा पूर्ति गर्न मूल्य अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । रेटिङ एजेन्सी ‘इक्रा’ का अनुसार मूल्यवृद्धि र ‘वर्क फ्रम होम’ जस्ता कदमले इन्धन मागमा कमी ल्याउने उल्लेख गरेको छ । इक्राले पेट्रोल खपत वृद्धिदर ५–६ प्रतिशतबाट घटेर ३–४ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसैबीच विपक्षी दलहरूले भने हालै भएका राज्यका चुनावहरूका कारण सरकारले जानाजानी मूल्यवृद्धि रोकेर राखेको आरोप लगाएका छन् । चुनाव सकिए लगत्तै मूल्य बढाइएको उनीहरूको तर्क छ ।

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा पनि भारतमा लामो समयसम्म खुद्रा मूल्य नबढाइएका कारण सरकारी तेल कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा थिए ।

कम्पनीहरूको घाटा पूर्ण रूपमा हटाउन पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २८ रुपैयाँ र डिजेलमा ३२ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । इरानसँग सम्बन्धित तनावका कारण विश्व बजारमा आपूर्ति प्रभावित भइरहे आगामी दिनमा इन्धन मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

इन्धन मूल्य नियन्त्रणमा राख्न भारत सरकारले यसअघि पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने अन्त:शुल्क प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँले घटाएको थियो । पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ रहेको विशेष अतिरिक्त अन्त:शुल्क घटाएर ३ रुपैयाँमा झारिएको थियो भने डिजेलमा रहेको १० रुपैयाँ शुल्कलाई शून्य बनाइएको थियो ।

यो कटौतीपछि पेट्रोलमा केन्द्रीय अन्त:शुल्क २१.९० बाट घटेर ११.९० रुपैयाँ कायम भएको थियो भने डिजेलमा १७.८ बाट ७.८ रुपैयाँमा झरेको थियो । यति धेरै कर छुट दिँदा पनि विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेकाले कम्पनीहरूको घाटा कम हुन सकेको छैन ।

इन्धन भाउ नेपाल भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्ने रहर, तानातानमा गुप्तचर

प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्ने रहर, तानातानमा गुप्तचर
एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड

एमालेमा कार्यविभाजनको कार्ड
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन हुने

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन हुने
दुई महिनापछि फुक्यो एन्फामाथिको निलम्बन, अब नेपाली फुटबल चलायमान होला ?

दुई महिनापछि फुक्यो एन्फामाथिको निलम्बन, अब नेपाली फुटबल चलायमान होला ?
आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषणप्रति श्रम मन्त्रालयको ‘एक्सन’, नियमन गर्न पत्राचार

आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषणप्रति श्रम मन्त्रालयको ‘एक्सन’, नियमन गर्न पत्राचार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित