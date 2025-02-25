फिफा विश्वकप : समूह ई मा अनुभवी र उदीयमान टोलीबीच टक्कर

- फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'ई' मा जर्मनी, इक्वेडर, आइभरी कोस्ट र कुराकाओ छन्, जसमा फरक फुटबल शैली बोकेका टोली छन्।
- जर्मनीले पाँचौं विश्वकप उपाधि खोज्दै अनुशासित खेल र अनुभवमा भर गर्दै प्रतियोगितामा भाग लिनेछ।
- कुराकाओले पहिलोपटक विश्वकपमा स्थान बनाएको छ र प्रभाव छोड्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिनेछ।
३ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ मा समूह ‘ई’ लाई अनुभव र उदीयमान शक्तिबीचको रोचक भिडन्तका रूपमा हेरिएको छ । यो समूहमा जर्मनी, इक्वेडर, आइभरी कोस्ट र कुराकाओ छन् ।
युरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र क्यारिबियन क्षेत्रका फरक फुटबल शैली बोकेका टोली एउटै समूहमा हुँदा यहाँको प्रतिस्पर्धा थप आकर्षक बनेको छ ।
चार पटकको विश्वविजेता जर्मनी स्वाभाविक रूपमा समूहको सबैभन्दा बलियो दाबेदार हो । तर लयमा रहेको इक्वेडर, शारीरिक रूपमा बलियो आइभरी कोस्ट र पहिलो पटक ठूलो मञ्चमा चम्किन चाहेको कुराकाओले यो समूहलाई खुला बनाएका छन् ।
जर्मनी
युरोपेली छनोटबाट प्रभावशाली प्रदर्शनसहित विश्वकपमा पुगेको जर्मनी सधैं उपाधि दाबेदार टोली मानिन्छ । अनुशासित खेल, बलियो मिडफिल्ड र प्रतियोगिताको विशाल अनुभव यसको मुख्य शक्ति हो ।
पछिल्ला केही वर्षमा उतारचढाव देखिए पनि नयाँ पुस्ताका खेलाडीले टोलीलाई फेरि मजबुत बनाएका छन् । विश्व फुटबलको महाशक्तिका रूपमा जर्मनी यसपटक पाँचौं उपाधिको खोजीमा हुनेछ ।
सन् २०१४ मा पछिल्लोपटक उपाधि जितेको जर्मनीले त्यसयता भने विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।
उत्कृष्ट नतिजा– च्याम्पियन (१९५४, १९७४, १९९०, २०१४), अन्तिम सहभागिता– २०२२
इक्वेडर
दक्षिण अमेरिकी छनोटबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै इक्वेडरले विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । युवा र ऊर्जावान टोलीका रूपमा चिनिने इक्वेडरको खेलशैली तीव्र र आक्रामक छ ।
पछिल्ला वर्षमा टोलीले निरन्तर सुधार गरेको छ र ठूला टोलीलाई चुनौती दिने क्षमता देखाएको छ । समूह चरण पार गर्ने लक्ष्यसहित इक्वेडर मैदानमा उत्रिनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– अन्तिम १६ (२००६), अन्तिम सहभागिता– २०२२
आइभरी कोस्ट
अफ्रिकी छनोट पार गर्दै आइभरी कोस्टले सन् २०१४ पछि पहिलोपटक विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । शारीरिक रूपमा बलियो, तीव्र र व्यक्तिगत क्षमताले भरिएको टोलीका रूपमा यसको परिचय छ ।
अफ्रिकी फुटबलको स्थापित शक्तिमध्ये एक मानिने आइभरी कोस्टले यसपटक समूह चरण तोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अनुभवी र युवा खेलाडीको मिश्रण टोलीको बल हो ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (२००६, २०१०, २०१४), अन्तिम सहभागिता– २०१४
कुराकाओ
उत्तर तथा मध्य अमेरिकी छनोट पार गर्दै कुराकाओले ऐतिहासिक रूपमा पहिलो पटक विश्वकपमा स्थान बनाएको हो ।
सानो राष्ट्र भए पनि पछिल्ला वर्षमा यसको फुटबल तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । युवा प्रतिभा, उत्साह र निडर खेल यसको मुख्य विशेषता हो ।
विश्वकपमा पहिलो सहभागितामै प्रभाव छोड्ने लक्ष्यसहित टोली मैदानमा उत्रिनेछ ।
