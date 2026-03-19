बाजुरा-हुम्ला सीमा विवाद : चारजना घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत लगियो

विवादका क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसहितको टोली ड्रोनसहित पुगेर भिडिओ बनाउन खोज्दा स्थिति असामान्य बनेर झडपमा परिणत भएको थियो ।

प्रकाश सिंह प्रकाश सिंह
२०८३ जेठ ६ गते १६:२३

६ जेठ, बाजुरा । बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सिमानामा भएको विवादका घाइतेहरूमध्ये चार जनालाई उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको छ । उनीहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत लगिएको हो ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण र सीमाको विषयमा मंगलबार विवाद भएको थियो । हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका–२ थाली र लाम्पाटाका बासिन्दाबीच  रानीसैन क्षेत्रको सीमाका विषयमा त्यसअघि पनि लामो समयदेखि विवाद कायम थियो ।

विवादका क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसहितको टोली ड्रोनसहित पुगेर भिडिओ बनाउन खोज्दा स्थिति असामान्य बनेर झडपमा परिणत भएको थियो ।

झडपमा ६ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार घाइते हुनेमा हिमाली गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य ३४ वर्षीय पेमा गारा गुरुङ, उनकी श्रीमती ३३ वर्षीया लक्ष्मी गुरुङ, २४ वर्षीया मिनु कुँवर, ५० वर्षीय नरबहादुर गुरुङ, प्रहरी चौकी बिच्छियामा कार्यरत प्रहरी सहायक हबल्दार महेश धामी र हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलबहादुर थापा थिए ।

उनीहरूमध्ये पेमा गारा गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, मिन कुँवर र नरबहादुर गुरुङलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि सुर्खेत लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

हेलिकप्टर उद्धारको रकम भने बिरामी आफैले तिर्ने तय भएको हिमाली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी राजबहादुर भण्डारीले बताए ।

घाइतेहरूको ढाड, गर्धन, छाती तथा खुट्टामा चोट लागेको छ ।

 

लेखक
प्रकाश सिंह

परोपकारी पत्रकारितामा रूचि राख्ने सिंह बाजुराका पत्रकार हुन् ।

आशिका र ट्राफिक प्रहरीबीच थापाथलीमा विवाद

नवौं एसियाली पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेम र आयशालाई रजत

यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम

सीजी मोटर्सको महामेला एक्स्चेन्ज कार्निभल भृकुटीमण्डपमा सुरु

मधेसका मुख्यमन्त्री यादवलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिने

जेब्राक्रसबाट यूटर्न गर्ने विद्यालय बसलाई ट्राफिकको कारबाही

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

