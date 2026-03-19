+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मन्दारिन भाषाको उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ लाई प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल बुकर प्राइज

मन्दारिन चिनियाँ भाषामा लेखिएको उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ ले यस वर्षको बुकर प्राइज जितेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १८:३८

६ जेठ, काठमाडौं । मन्दारिन चिनियाँ भाषामा लेखिएको उपन्यास ‘ताइवान ट्राभलग’ ले यस वर्षको बुकर प्राइज जितेको छ। मूल रूपमा मन्दारिन भाषामा लेखिएर विश्वकै प्रतिष्ठित इन्टरनेसनल पुरस्कार जित्ने यो पहिलो पुस्तक बनेको छ।

मङ्गलबार साँझ लन्डनको टेट मोडर्नमा आयोजित एक विशेष समारोहमा ताइवानी लेखिका याङ सुआङ जी र ताइवानी-अमेरिकी अनुवादक लिन किङलाई विजेता घोषणा गरिएको हो। उनीहरूले झन्डै ८५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार राशि प्राप्त गरेका छन्, जुन लेखक र अनुवादकबीच बराबर बाँडिनेछ। यो पुरस्कार जित्ने उनीहरू पहिलो ताइवानी र ताइवानी-अमेरिकी नागरिक हुन्।

सन् १९३८ को जापानी शासनको अधीनमा रहेको ताइवानको पृष्ठभूमिमा लेखिएको यस उपन्यासमा एक जापानी लेखिकाको कथा छ। ती लेखिका ताइवानको पाककलाको यात्रामा निस्कन्छिन् र त्यही क्रममा आफ्नी दोभाषेसँग प्रेममा पर्छिन्।

यो उपन्यासलाई एउटा पुरानो यात्रा संस्मरणको अनुवाद जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ। यसमा पुस्तकका पात्रहरूका काल्पनिक फुटनोट र अनुवादक किङका ‘वास्तविक’ फुटनोटहरू पनि समावेश छन्। जुरी प्यानलकी अध्यक्ष तथा उपन्यासकार नतासा ब्राउनले यो लेखन शैलीको तारिफ गर्दै भनेकी छन्, ‘यो पुस्तकले रोमान्स र औपनिवेशिक उत्तरार्धको तीखो उपन्यासको रूपमा दोहोरो सफलता प्राप्त गरेको छ।’

बुकर प्राइजको वेबसाइटलाई दिएको अन्तर्वार्तामा लेखिका याङले उपन्यासको प्रेरणाबारे भनेकी छन्, ‘कोरिया र ताइवान दुवै एक समय जापानी साम्राज्यका उपनिवेश थिए। तर, कोरियालीहरू उक्त इतिहासप्रति एकसमान रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् भने ताइवानीहरू यसलाई घृणा र नोस्टाल्जियाको मिश्रित र द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। म समकालीन ताइवानी दृष्टिकोणबाट यही जटिल परिस्थितिलाई केलाउन चाहन्थेँ।’

याङ उपन्यासका साथै निबन्ध, मङ्गा र भिडियो गेमका स्क्रिप्टहरू पनि लेख्छिन्। नब्बेको दशकमा ताइवानी रोमान्स उपन्यासहरूको बढ्दो लोकप्रियताबाट प्रभावित भएर उनले लेख्न सुरु गरेकी थिइन्। त्यसैगरी, अनुवादक किङ पनि मौलिक आख्यान लेख्छिन् र उनको पहिलो उपन्यास ‘वीब’ छिट्टै प्रकाशित हुँदैछ।

इन्टरनेसनल बुकर प्राइज ताइवान ट्राभलग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चद्वारा आर्थिक र औद्योगिक अवस्थाबारे बहस

सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चद्वारा आर्थिक र औद्योगिक अवस्थाबारे बहस
संसदीय समितिमा नेपाल-भारत ‘चिसो सम्बन्ध’ को चर्चा

संसदीय समितिमा नेपाल-भारत ‘चिसो सम्बन्ध’ को चर्चा
घुस मुद्दामा परेका पूर्वमन्त्री गुप्ता : विशेषबाट किन थुनिए, सर्वोच्चले कसरी छाड्यो ?

घुस मुद्दामा परेका पूर्वमन्त्री गुप्ता : विशेषबाट किन थुनिए, सर्वोच्चले कसरी छाड्यो ?
फाल्नु पर्दैन पुराना जिन्स, बनाउन सकिन्छ थरीथरीका समग्री

फाल्नु पर्दैन पुराना जिन्स, बनाउन सकिन्छ थरीथरीका समग्री
सी-पुटिन सम्बन्धका अँध्यारा-उज्याला

सी-पुटिन सम्बन्धका अँध्यारा-उज्याला
सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गरे वडा सभापतिलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गरे वडा सभापतिलाई कारबाही गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित