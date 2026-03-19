नगर प्रहरीले काफल पोखेको घटना : पीडित महिलालाई मेयरले दिइन् १० हजार क्षतिपूर्ति

६ जेठ, सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नगर प्रहरीले एक काफल बेच्ने महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।
मंगलवार बेलुकाबाट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको उक्त भिडियो वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क नजिककै खिचिएको हो ।
डोकोमा काफल बोकेर बेच्दै हिँडिरहेकी एक महिलाको डोको छिनेर नगर प्रहरीले सडकमै पोखिदिन्छन् । त्यसपछि ती प्रहरी भ्यानमा गएर बस्छन् । ती महिला भने सडकमै पोखिएको काफल डालोमा उठाउँछिन् ।
अहिले त्यो भिडियो लाखौंले हेरेर क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नगर प्रहरीको त्यो दुर्व्यवहारप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
दुर्व्यवहार भोग्ने ती महिला कालिकोट घर भई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ बस्दैआएकी धमिला चौलागाईँ हुन् ।
यसैबीच वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले धमिलालाई बोलाएर १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बुधवार दिउँसो चौलागाईँलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
‘उहाँ (धमिला चौलागाईं) माथि नगर प्रहरीबाट दुर्व्यवहार भएका मैले पनि भिडियोबाटै थाहा पाएँ,’ मेयर ढकालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘लगत्तै उहाँलाई बोलाएर राहत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराएका छौँ ।’
दुर्व्यवहार गर्ने नगर प्रहरीलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्ने उनले बताइन् । नगरपालिकाले दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि फुटपाथ व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको मेयर ढकालले बताइन् ।
‘हामीले फुटपाथ व्यवसायीहरूका लागि पनि एउटा निश्चित र सुरक्षित ठाउँ छुटाइदिएका छौँ’, उनले भनिन् ।
नगरप्रमुख ढकालले उनलाई सुरक्षित ठाउँमा बसेर व्यापार गर्न आग्रह गर्दै आगामी दिनमा केही समस्या परे नगरपालिकाले सहयोग गर्ने पनि बताइन् ।
क्षतिपूर्ति पाएपछि धमिला खुसी हुँदै फर्किएको मेयर ढकालले दाबी गरिन ।
