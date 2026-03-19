नगर प्रहरीले काफल पोखेको घटना : पीडित महिलालाई मेयरले दिइन् १० हजार क्षतिपूर्ति

अहिले त्यो भिडियो लाखौंले हेरेर क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नगर प्रहरीको त्यो दुर्व्यवहारप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १९:३१

६ जेठ, सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नगर प्रहरीले एक काफल बेच्ने महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

मंगलवार बेलुकाबाट सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको उक्त भिडियो वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क नजिककै खिचिएको हो ।

डोकोमा काफल बोकेर बेच्दै हिँडिरहेकी एक महिलाको डोको छिनेर नगर प्रहरीले सडकमै पोखिदिन्छन् । त्यसपछि ती प्रहरी भ्यानमा गएर बस्छन् । ती महिला भने सडकमै पोखिएको काफल डालोमा उठाउँछिन् ।

अहिले त्यो भिडियो लाखौंले हेरेर क्रियाप्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नगर प्रहरीको त्यो दुर्व्यवहारप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।

दुर्व्यवहार भोग्ने ती महिला कालिकोट घर भई हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ बस्दैआएकी धमिला चौलागाईँ हुन् ।

यसैबीच वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले धमिलालाई बोलाएर १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ । नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालले बुधवार दिउँसो चौलागाईँलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हस्तान्तरण गरेकी छन् ।

‘उहाँ (धमिला चौलागाईं) माथि नगर प्रहरीबाट दुर्व्यवहार भएका मैले पनि भिडियोबाटै थाहा पाएँ,’ मेयर ढकालले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘लगत्तै उहाँलाई बोलाएर राहत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराएका छौँ ।’

दुर्व्यवहार गर्ने नगर प्रहरीलाई तत्काल विभागीय कारबाही गर्ने उनले बताइन् ।  नगरपालिकाले दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि फुटपाथ व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको मेयर ढकालले बताइन् ।

‘हामीले फुटपाथ व्यवसायीहरूका लागि पनि एउटा निश्चित र सुरक्षित ठाउँ छुटाइदिएका छौँ’,  उनले भनिन् ।

नगरप्रमुख ढकालले उनलाई सुरक्षित ठाउँमा बसेर व्यापार गर्न आग्रह गर्दै आगामी दिनमा केही समस्या परे नगरपालिकाले सहयोग गर्ने पनि बताइन् ।

क्षतिपूर्ति पाएपछि धमिला खुसी हुँदै फर्किएको मेयर ढकालले दाबी गरिन ।

काफल पोखेको घटना क्षतिपूर्ति
डीडीसीबाट ५० करोड नपाएका किसान ‘चिज…’ भन्दै हाँस्ने कि रुने ?

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

भारततर्फ चिया निर्यातको अवरोध हट्यो, अब हरेक ट्रकको परीक्षण गर्नु नपर्ने

रिसोर्टको शेयर लिएर पैसा नदिएको कसुरमा भोटेकोशी हेली रिसोर्टका सञ्चालक फेरि पक्राउ

भारतमा भाइरल बन्दै युवाको ‘कक्रोच जनता पार्टी’

आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको लागि २१८ जनाको आवेदन

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

