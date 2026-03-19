रिसोर्टको शेयर लिएर पैसा नदिएको कसुरमा भोटेकोशी हेली रिसोर्टका सञ्चालक फेरि पक्राउ

७ जेठ, पोखरा । २०८२ माघ २३ गते बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतबाट जिम्मा जमानीमा छुटेका भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एन्ड स्पा लिमिटेडका सञ्चालक सुवास प्रधान फेरि पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको सहयोगमा यही जेठ ३ गते पक्राउ गरी प्रधानलाई पोखरा ल्याएको हो ।
प्रधानलाई मंगलबार थप ३ दिनको म्याद गरी कास्की हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एन्ड स्पा लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष पोखराका चीनबहादुर रानाभाटको जाहेरीका आधारमा प्रधानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले जानकारी दिए ।
रिसोर्टका प्रमुख शेयरधनी चिनबहादुरलाई ७ करोड रुपैयाँको चेक दिएर प्रधानले शेयर किनेका थिए । चीनबहादुरले आफू प्रमुख शेयरधनी बनेर समीर कुमार नेपाल (मोरङ), छिरिङ शेर्पा (सिन्धुपाल्चोक) र सुवास प्रधान (नुवाकोट) मिलेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए ।
सुरुमा चीनबहादुर, समीर र छिरिङ मिलेर २०७८ सालबाट रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए ।
चीनबहादुरका अनुसार त्यसको करिब ३ वर्षपछि रिसोर्टमा सुवासको प्रवेश भएको थियो । अहिले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिइएको ऋण तिर्न नसकेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा १, जेठ शुक्रबार सार्वजिनक सूचना जारी गर्दै लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार साविक मार्मिङ–१ मा रहेको कुल २७ रोपनी ६ आना जग्गा र त्यसमा बनेको रिसोटर्का संरचना लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
लिलामी प्रक्रिया २०८३ असार ५ गते बिहान ११ बजे काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा हुने तय गरिएको छ । तर, त्योभन्दा अगाडि नै चीनबहादुरकै जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका छन् ।
प्रमुख शेयरधनी रहेका चीनबहादुरको शेयर प्रधानलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार ७ करोड रुपैयाँको चेक लिएका थिए । उनले शेयर हस्तान्तरण गरिसकेको तर व्यक्तिगत धनजमानीका आफू पनि जोडिएको बताए ।
‘सहमतिअनुसार उहाँले काम गरिदिएको भए, यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो । नगरिदिएकै कारण बाध्य भएर जाहेरी दिनुपरेको हो,’ चीनबहादुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘निकै सम्भावना देखेरै लगानी गरेका थियौं र राम्रै पनि भइरहेको थियो । तर, मेरा लागि अपायक पनि परेकाले घाटा खाएर शेयर दिएको हुँ ।’
चीनबहादुरले सुवासको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरिदिएको बताउँछन् । तर उनले पाउनुपर्ने रकम भने नपाएपछि बैंकिङ कसुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिएका थिए ।
चीनबहादुरले कास्की प्रहरीले जाहेरी दिएको यो दोस्रो पटक हो । पहिलो पटक २०८२ पुस २० गते २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै जाहेरी दिएपछि माघ २३ गते प्रधान पक्राउ परेका थिए । तर, जिल्ला अदालत कास्कीले त्यसको भोलिपल्टै अभिवक्ता जयराम श्रेष्ठको जिम्मा जमानीमा छाडेका थिए ।
जिम्मा जमानीमा थुनाभन्दा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश गरेको भए पनि त्यसयता प्रधान प्रहरीको सम्पर्कमै आएनन् ।
रिसोर्ट शेयर हस्तान्तरण गरेर दुई वटा चेकबाट ७ करोड रुपैयाँ लिएका चीनबहादुरले २०८२ चैत १७ गते ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै फेरि बैंकिङ कसुरमा जाहेरी दिएका थिए ।
जिल्ला प्रहरी कास्कीले वैशाख ३० गते प्रक्राउ अनुमति लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको सहयोग मागेको थियो । उसकै सहयोगमा प्रधानलाई जेठ ३ गते पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएको हो ।
प्रधानले रिसोर्टमा व्यवसायी तथा शेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाललाई भित्र्याएर चीनबहादुरको शेयर खरिद गरेका थिए । दीपेन्द्रमार्फत कारोबार मिलाउने र शेयरसमेत खरिद गरेका सुवासले चीनबहादुरलाई सहमतिअनुसारको पैसा नदिँदा पक्राउ परेका छन् ।
अहिले रिसोर्टसमेत अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ भने दिपेन्द्र अग्रवालले पनि सुवासले आफूलाई फसाएको बताइरहेको प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरुले बताएका छन् । प्रधानले शेयर नदिएको र बैंकमा हिसाब पनि नमिलाएको दिपेन्द्रको तर्फबाट विषय आएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।
दीपेन्द्रसँगको उसको लेनदेन, बैंकले थालेको लिलामी प्रक्रिया र पक्राउ पर्नु रिसोर्टसँग जोडिएको भए पनि यो चीनबहादुर र सुवासबीचको लेनदेनको विषय हो ।
चीनबहादुरका अनुसार करिब ७० करोडको लगानीमा क्यासिनोसहित ४ तारेस्तरको रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । भोटेकोशी छेउमै करिब ९५ रोपनी जग्गामा सञ्चालित रिसोर्ट चीनको सीमाबाट १४ किलोमिटरको दूरीमा छ ।
