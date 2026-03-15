पार्टी एकताको दबाब दिँदै सानेपामा नेविसंघको धर्ना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १४:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी एकता र १२औँ महाधिवेशन मिति घोषणा गर्न धर्ना दिएका छन्।
  • कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयमा प्लेकार्ड टाँसेर नेतृत्वलाई पार्टी एकता र महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
  • नेविसंघलाई निष्क्रिय नराखी समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरी युवालाई निर्णायक भूमिकामा अघि ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।

१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।

पार्टीभित्र एकता कायम गर्न, १२औँ महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्न तथा संगठनलाई चलायमान बनाउन दबाबस्वरूप उनीहरूले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयका विभिन्न कक्षको बाहिर प्लेकार्ड टाँसेर ‘पार्टी युनिटी फर्स्ट, इगो लेटर’, ‘१२औँ महाधिवेशन सुनिश्चित गर’ लगायतका नारामार्फत नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

धर्नामा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक एकता सुदृढ हुनुपर्ने र त्यसको आधार विद्यार्थी संगठनबाटै सुरु हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले गुट–उपगुटभन्दा माथि उठेर संगठन र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेविसंघलाई लामो समयसम्म निष्क्रिय अवस्थामा राख्नु उचित नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गरी युवालाई निर्णायक भूमिकामा अघि ल्याउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

लगनखेलमा नक्कली नोटको कोरोबार, समातिए एक युवक
इशान र गुल्शनले इयू टी-२० लिग बेल्जियम खेल्न जाने
बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ
कलकल बग्ने फिर्के खोला : राजनीतिक सिकारबाट फर्केला ?
बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद : अध्ययन गर्न समिति गठन
प्राध्यापक र कर्मचारीका तीन संस्थाले त्रिविलाई फिर्ता गरे जग्गा, १४ वटाले टेरेनन्

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

