जातीय उत्पीडनविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १४:५४

  • जात व्यवस्थाले निम्त्याएको तहगत उत्पीडन र शृंखलाबद्ध हत्या विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा विद्रोह प्रतिरोधात्मक प्रदर्शन भएको छ।
  • जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको संयोजनमा देशैभरबाट उत्पीडित नागरिक र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई समेटेर र्‍याली गरेको छ।
  • प्रदर्शनमा भूमिहिन दलितलाई जमिन व्यवस्था, दलित विद्यार्थीका लागि निशुल्क शिक्षा र दलित हत्याकाण्डको न्यायिक छानबिन गर्न आयोग गठनको माग गरिएको छ।

१० जेठ, काठमाडौं । जात व्यवस्थाले निम्त्याएको तहगत उत्पीडन, शृंखलाबद्ध हत्या र ऐतिहासिक थिचोमिचो विरुद्ध काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विद्रोह प्रतिरोधात्मक प्रदर्शन भएको छ ।

जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको संयोजनमा भएको सो र्‍यालीमा देशैभरबाट उत्पीडित नागरिक, बौद्धिक समुदाय र मानवअधिकारकर्मीहरू सहभागी छन् ।

यो ऐतिहासिक विद्रोह दिवसको घोषणा ६ वर्षपहिले प्रेम विवाहकै कारण रुकुम सोतीमा निर्मम र अमानवीय रूपमा मारिएका नवराज विक लगायत ६ जना युवाको सम्मान र न्याय खोज्ने प्रतिरोधको रूपमा गरिएको थियो ।

अन्तरजातीय प्रेमकै कारण ज्यान फाल्नुपर्ने यो देश कस्तो गणतन्त्र हो ? भन्दै र्‍यालीमा सहभागी युवा अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । हाम्रो श्रम चल्ने, रगत र पसिना चल्ने तर हाम्रो छोराले छोरी मन पराउँदा खोलामा बगाइने बर्बर जातिवादी मानसिकताको अन्त्य विना लोकतन्त्र अधुरो छ लगायतका प्लेकोर्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भूमिहिन दलितहरूलाई खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्था गर, दलित विद्यार्थीका निम्ति छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर र दलित हत्याकाण्डको न्यायिक छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोग गठन गर जस्ता सामरिक र नीतिगत मागहरू प्रश्तुत गरेका छन् ।

सम्बन्धित खबर

'नेपाल र बेलायत बीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणमा शिक्षा र सिपको भूमिका महत्त्वपूर्ण'
पार्टी एकताको दबाब दिँदै सानेपामा नेविसंघको धर्ना
फिफा विश्वकप प्लेयर्स टु वाच : एर्लिङ हालान्ड
कान्सको शीर्ष पुरस्कार 'फ्योर्ड' लाई, मुंगिउले दोस्रोपटक जिते पाल्मे दे'ओर
सन्तुलित टिम, लयमा ब्याटर : लिग २ मा नेपालको पुनरागमन
मधेसको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड नगर्नुहोस्

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

