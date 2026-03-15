बाजुरा–हुम्ला सीमा विवाद : अध्ययन गर्न समिति गठन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १५:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको छ।
  • भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा समितिको गठन भएको छ र नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोल संयोजक छन्।
  • समितिमा विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् र विवाद समाधानका लागि सघन छलफलपछि गठन गरिएको हो।

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमा सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ ।

नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले समिति गठन गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै, नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उक्त विषयमा सघन छलफलपछि समिति गठन भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–३ को लाम्पाटामा सीमा विवादको विषयलाई लिएर कुटपिटको घटना भएको थियो ।

हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका–२ थाली र लाम्पाटाका बासिन्दाबीच  रानीसैन क्षेत्रको सीमाका विषयमा त्यसअघि पनि लामो समयदेखि विवाद कायम थियो ।

विवादका क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसहितको टोली ड्रोनसहित पुगेर भिडिओ बनाउन खोज्दा स्थिति असामान्य बनेर झडपमा परिणत भएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

