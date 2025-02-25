साफ महिला च्याम्पियनसिप : नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा

१७ जेठ, काठमाडौं । श्रीलंकालाई २-० ले पराजित गर्दै नेपाल भारतमा जारी साफ महिला च्याम्पियनसिपको सेमिफाईनलमा प्रवेश गरेको छ ।
लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल समूह ए को विजेताको रुपमा सेमिफाइनल पुगेको हो । पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई १-० ले पराजित गरेको थियो ।
नेपालले अब समूह ‘बी’ को उपविजेतासँग सेमिफाइनल खेल्नेछ ।
समूह बी अन्तर्गत आज हुने भारत र बंगलादेशबीचको खेलपछि नेपालको सेमिफाइनल प्रतिद्वन्द्वी टुङ्गो लाग्नेछ ।
आजको खेलमा नेपालका लागि बिर्सना चौधरीले डेब्यू पनि गरिन् ।
