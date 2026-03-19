रविले भेटे भारतका गृहमन्त्री शाह

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग नयाँ दिल्लीमा भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
- भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा पाँचदिने भ्रमणका लागि भारत जानुभएका लामिछानेले आजैदेखि राजनीतिक भेटघाट शुरू गर्नुभएको हो ।
१९ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।
उनीहरूबीच केहीबेर अघि भेटवार्ता भएको हो । पाँचदिने भ्रमणमा रहेका सभापति लामिछानेले आजबाट विभिन्न राजनीतिक भेटवार्ता थालेका हुन् ।
उनले आजै विदेशमन्त्री एस जयशंकर र भाजपाका अध्यक्ष नितिन नवीनसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
उनी भाजपाको निमन्त्रणमा हिजो भारत गएका थिए ।
