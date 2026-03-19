+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चोरीका मोबाइल किनबेच गर्ने चार जना ४२ वटा मोबाइलसहित पक्राउ

प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले ४२ थान मोबाइलसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते १४:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गौशाला प्रहरी वृत्तको टोलीले चोरी र भन्सार छलीका ४२ थान मोबाइलसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
  • पक्राउ पर्नेमा दुई जना चोरी गर्ने, एक जना मोबाइल पसल सञ्चालक र अर्का एक जना मोबाइलको लक तोड्ने व्यक्ति छन् ।
  • प्रहरीले उनीहरूका साथबाट विभिन्न कम्पनीका ३५ थान चोरीका र ७ थान भन्सार छलीका मोबाइल बरामद गरेको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । चोरीका मोबाइल किनबेच गर्ने चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरी वृत्त गौशालाको टोलीले ४२ थान मोबाइलसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा रौतहटको गौर नगरपालिका–६ का २० वर्षीय रवीन्द्र पासवान, काठमाडौं चाबहिल बस्ने २५ वर्षीय सुजन बस्नेत, धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका–६ घर भएका ३३ वर्षीय जनक लामा र सप्तरीको धनगढी नगरपालिका–१ घर भएका ३२ वर्षीय प्रमोद शाह छन् ।

उनीहरुमध्ये पासवान र बस्नेत मोबाइल चोरी गर्ने व्यक्ति रहेको प्रहरीले बताएको छ । लामा चोरीको मोबाइल किन्ने मोबाइल पसल सञ्चालक हुन् । साह भने भन्सार छलीको मोबाइलको लक तोड्ने व्यक्ति रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

१७ जेठको बिहान ९ बजे चाबहिल नजिकबाट प्रहरीले पासवनालाई पक्राउ गरेको थियो । उनको साथबाट आईफोन र रेडमी फोन फेला परेको थियो । उक्त फोन पासवानले बस्नेतबाट लिएको बताएका थिए श्र

त्यससपछि सुकेधाराबाट प्रहरीले बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । उनको साथबाट पनि इनफिनिक्स र ओप्पो मोबाइल फेला परेको थियो । उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्दा मोबाइल चोरी गरेर लामालाई बेच्ने गरेको खुलेपछि प्रहरीले चोरीका ३५ थान मोबाइलसहित लामालाई पक्राउ गरेको हो ।

विभिन्न कम्पनीमा ३५ थान मोबाइल चोरी तथा भन्सार छलेर भारतबाट ल्याएको खुलेको थियो । सोही पसलबाट अर्का व्यक्ति साहलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । भन्सार छलेर ल्याइएका विभिन्न कम्पनीका ७ थान मोबाइलको लक उनले गरेको र ती ७ थान मोबाइल समेत गरी ४२ थान मोबाइल बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

मोबाइल चोर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा गुरुङ भाषाको ‘ङोल्स्यो रामरानी’ उत्कृष्ट

आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा गुरुङ भाषाको ‘ङोल्स्यो रामरानी’ उत्कृष्ट
हरेक दिन कागती पानी पिउदा हुन्छन् यी ६ फाइदा

हरेक दिन कागती पानी पिउदा हुन्छन् यी ६ फाइदा
कानून समितिको कार्यविधि पारित

कानून समितिको कार्यविधि पारित
पोखरामा लेखा शिक्षक कार्यशाला गर्न ब्रिटिस कलेज र एसीसीएबीच सहकार्य

पोखरामा लेखा शिक्षक कार्यशाला गर्न ब्रिटिस कलेज र एसीसीएबीच सहकार्य
कर्णालीका दलित जनप्रतिनिधिहरूको भेला, मन्त्री भण्डारीलाई ११ बुँदे मागपत्र

कर्णालीका दलित जनप्रतिनिधिहरूको भेला, मन्त्री भण्डारीलाई ११ बुँदे मागपत्र
कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सांसदहरूको सुझाव

कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सांसदहरूको सुझाव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन
द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?

द किङ अफ थ्री डेज : के नेपालले एक मृत व्यक्तिलाई महाराज घोषणा गरेको थियो ?
एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?

एमाले पुनर्गठन : ओलीसहित कि रहित ?
‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’
सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?

सशस्त्रका जवानको शंकास्पद मृत्यु : गस्ती हिंडेका ओमप्रकाश कसरी नदीमा मृत भेटिए ?
निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद
सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories
काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

7 Stories
सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित