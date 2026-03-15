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सशस्त्रको मुख्यालय हल्चोकस्थित एमटी शाखामा आगलागी

बुधबार साँझ विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २० गते २१:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हल्चोकस्थित सवारी शाखामा बुधबार साँझ विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको छ ।
  • आगलागीका कारण त्यहाँ रहेका केही गाडीहरू जलेर क्षति भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

२० जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हल्चोकस्थित सवारी शाखा (एमटी शाखा)मा आगलागी भएको छ ।

बुधबार साँझ विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आगलागीका कारण केही गाडीहरू जलेका छन् । ‘केही क्षति भएको छ । आगो अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको छ,’ उनले भने ।

एपीएफ
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