२१ जेठ, काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा झापाको दमक नगरपालिका–८ का २८ वर्षीय दिवस भनिने दिप्सन चौधरी छन् । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमले पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा १९ चैत २०७९ मा जिल्ला अदालत झापाले दोषी ठहर गरेको थियो ।
१० वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका उनलाई अदालतमार्फत कारागार पठाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
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