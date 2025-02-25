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- नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को आयोजनामा सुर्खेतमा शुक्रबारदेखि शुरू हुने महिला यु–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ ।
- असार १ गतेसम्म चल्ने उक्त सिंगल राउण्ड रोविन प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका टोलीको सहभागिता रहने छ ।
- प्रतियोगिताको पहिलो दिन लुम्बिनी र कर्णाली, कोशी र सुदूरपश्चिम तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
२१ जेठ, काठमाडौं । महिला यू–१९ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको अयोजनामा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा शुक्रबारदेखि सुरु हुने प्रतियोगिताको खेल तालिका सार्वजनिक भएको हो ।
खेल तालिकाअनुसार भोलि बिहान ८ बजे पहिलो खेल कालिञ्चोक क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबिच हुनेछ । सोही समयमा वीरेन्द्रनगर क्रिकेट मैदानमा कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबिच खेल हुने तालिका छ । पहिलो दिनको तेस्रो खेल दिउँसो २ बजेट बागमती र गण्डकीबिच हुनेछ ।
असार १ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका टोली सहभागी भएका छन् । सन् २०१९ मा हुने यू–१९ विश्वकपका लागि छनोट गर्ने आधारको रुपमा क्यानले यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो ।
सिंगल राउण्ड रोविनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोली उपाधिका लागि भिड्नेछन् ।
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