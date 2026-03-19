२१ जेठ, रोल्पा । रोल्पामा पोखरीमा डुबेर एक पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
बिहीबार रुन्टीगढी गाउँपालिका–९ सखीका ४४ वर्षीय रेशम नेपालीको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार नेपालीको आफ्नै घर नजिकै रहेको पोखरीमा डुबेको अवस्थामा फेला परेका हुन् ।
मृतक नेपाली क्षयरोगका बिरामी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता इन्स्पेक्टर कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
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