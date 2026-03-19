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बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन प्राधिकरणालाई ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते ११:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
  • मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई नियमित कार्यसूचीको रूपमा अघि बढाउन र नियमित अनुगमन गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।
  • प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन असार १५ गतेभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने जानकारी दिए ।

२२ जेठ, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई उनले तत्काल कार्यान्वयनमा जुट्न निर्देशन दिए ।

प्राधिकरणमा आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा समेटिएका आयोजना तथा कार्यक्रम निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिने नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले कार्यान्वयनको नेतृत्व भने प्राधिकरणकै व्यवस्थापनले लिनुपर्ने धारणा राखे ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन लगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘यसपटक प्राधिकरणले माग गरे अनुसारको बजेट प्राप्त गरेको छ । अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार र गुणस्तरीय तथा दिगो विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजनासहित मातहतका निकायलाई परिचालन गर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूसँग रहेको लामो अनुभव, दक्षता र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गरे । समस्याको पहिचान मात्र नभई समाधानका लागि ठोस प्रस्ताव पनि व्यवस्थापन तहबाट आउनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै प्रतिफलमुखी लगानीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आगामी वर्षहरूका लागि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राधिकरणले नियमित कार्यसूचीको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । विषयको उठानसँग त्यसको नियमित अनुगमन गर्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनले सुझाव दिए । संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने तथा प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी अगाडि बढ्ने विषयमा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई ढुक्क भएर सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरे ।

छलफलमा उपकार्यकारी निर्देशकहरूले आ–आफ्नो जिम्मेबारी क्षेत्र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी कार्य योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन असार १५ गतेभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिएका थिए ।

विराज भक्त श्रेष्ठ
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