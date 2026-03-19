एप्पलमा ब्राउजर बाहिर पनि ट्र्याकिङ ब्लक हुने एड ब्लकरको रूपमा ‘फिल्टर’ प्रविधि सार्वजनिक

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- आइफोन र म्याकका एपहरूमा विज्ञापन रोक्न 'विपर' की विकासकर्ता केली सेरेना काल्डेरोलाले 'फिल्टर' नामक नयाँ टुल सार्वजनिक गरेकी छन्।
- यो टुलले एप्पलको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी नेटवर्क स्तरमै विज्ञापन रोक्छ र प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्दैन।
- 'विपर' एपभित्र उपलब्ध यो टुलको वार्षिक शुल्क ५ डलर र आजीवन सदस्यता शुल्क २५ डलर तोकिएको छ।
२२ जेठ, काठमाडौं । इन्टरनेट ब्राउजरमा विज्ञापन रोक्न एड ब्लकरहरू उपयोगी हुन्छन्। तर मोबाइल एपभित्रका विज्ञापन र ट्र्याकिङ रोक्न अहिलेसम्म निकै कठिन थियो। अहिले आइफोन र म्याकका लागि ‘फिल्टर’ नामक नयाँ टुल सार्वजनिक भएको छ।
यो टुल ‘आईओएस २६’ र ‘म्याक ओएस २६’ को नयाँ प्रविधिमा आधारित छ। यसलाई सफारीको चर्चित एड ब्लकर ‘विपर’ की विकासकर्ता केली सेरेना काल्डेरोलाले बनाएकी हुन्।
यो टुलले ब्राउजरमा मात्र नभई आइफोन, आइप्याड र म्याकका सबै एपमा विज्ञापन रोक्न सक्छ। यसले एप्पलको नयाँ ‘युआरएल फिल्टर’ फिचर प्रयोग गर्छ। यसले नेटवर्क स्तरमै विज्ञापन लोड हुन दिँदैन।
यो एपले प्रयोगकर्ताको कुनै पनि व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन गर्दैन। यो काल्डेरोलाको गोपनीयता नीति र एप्पलको प्राविधिक बनोट अनुसार सुरक्षित छ। यो प्रणालीले डिभाइसमै एउटा ‘ब्लकलिस्ट’ राख्छ। यसले विज्ञापन आउने लिङ्कहरूलाई तत्काल फिल्टर गरिदिन्छ।
सुरक्षाका लागि सबै अनुरोधहरू एप्पलको सर्भरमार्फत ‘प्रोक्सी’ भएर जान्छन्। यसले गर्दा प्रयोगकर्ताको पहिचान एप विकासकर्ताले थाहा पाउँदैनन्। यो टुल एक पटक एक्टिभ गरेपछि आफैँ अपडेट भइरहन्छ। यसले प्रयोगकर्तालाई विज्ञापनरहित ‘क्लिन’ डिजिटल अनुभव दिन्छ।
यसले अधिकांश एपका विज्ञापन रोक्न सक्छ। तर फेसबुक, गुगल र रेडिट जस्ता एपमा केही सीमाहरू छन्। यी कम्पनीले आफ्नै डोमेनबाट सिधै विज्ञापन पठाउँछन्। यस्ता विज्ञापन सबै रोक्दा एप नै नचल्ने जोखिम हुन्छ। त्यसैले यस्ता एपमा केही विज्ञापनहरू देखिन सक्छन्।
यद्यपि ती साइटहरू मोबाइल ब्राउजरमा चलाउँदा विज्ञापन पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छन्। यो ‘विपर’ एपभित्र उपलब्ध छ। यसको वार्षिक शुल्क ५ डलर तोकिएको छ। प्रयोगकर्ताले २५ डलर तिरेर आजीवन सदस्यता पनि लिन सक्छन्।
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