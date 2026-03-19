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बालेनको अभिव्यक्तिबारे रवि– परराष्ट्रकै जवाफ आधिकारिक हो

सरकार प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि सरकारकै निकायबारे आधिकारिक जवाफ आएको भन्दै उनले आफ्नो छुट्टै धारणा भने दिएनन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १८:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २२ जेठका दिन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टीकरण नै आधिकारिक धारणा भएको बताए ।
  • परराष्ट्र मामिला र परराष्ट्र नीतिजस्ता विषय कुनै पार्टी विशेषको नभई देशको हुने लामिछानेको भनाइ छ ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा वास्तविकता जानकारी गराइसकेकाले यस विषयमा थप खोतल्नु नपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

२२ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको प्रष्टीकरण नै आधिकारिक धारणा भएको बताएका छन् ।

सरकार प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति विवादित भएपछि सरकारकै निकायबारे आधिकारिक जवाफ आएको भन्दै उनले आफ्नो छुट्टै धारणा भने दिएनन् ।

यस्ता विषयहरू पार्टीको विशेष नहुने पनि उनको भनाइ थियो ।

‘परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित विषय, परराष्ट्र सम्बन्धका विषय, कुनै देशसँगको सम्बन्धको विषय, परराष्ट्र नीतिजस्ता विषय त्यो पार्टी विशेष हुँदैन । देशको हुन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको हुनाले सरकारले त्यसको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टसँग विज्ञप्तिमार्फ जानकारी गराइसकेको छ । त्यो नै सरकारको धारणा हो ।’

परराष्ट्रले उक्त धारणा दिइसकेपछि त्यसबारे धेरै भन्न नपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीले भन्न खोजेको के हो, त्यसको वास्तविकता यो हो भनेर आधिकारिक रुपमा जानकारी गराइसकेपछि त्यो भन्दा धेरै खोज्न पर्ने जस्तो लाग्दैन,’ लामिछानेले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालय रवि लामिछाने
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