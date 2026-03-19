मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्रै सीमित नगर्नुहोस् : सुशीला कार्की

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- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अबको समय साहित्य क्षेत्रमै व्यतित गर्ने बताउनुभयो ।
- आफूलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई साहित्य अनुरागीका रूपमा बुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
- कार्कीले जनआन्दोलनका क्रममा जेल पर्दाको अनुभव र बन्दीहरूको पीडा समेटेर ‘कारा’ उपन्यास लेखेको बताउनुभयो ।
२३ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अबको समय साहित्य क्षेत्रमै व्यतित गर्ने बताएकी छिन् ।
ललितपुरमा आयोजित ‘काठमाडौं कलिङ्ग साहित्य महोत्सव’मा सम्बोधन गर्दै कार्कीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।
आफूलाई केवल पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई एक साहित्य अनुरागीका रूपमा बुझिदिन उनको आग्रह थियो ।
न्यायपालिका र कार्यपालिकामा आफूले निर्वाह गरेको भूमिका बाध्यता र कर्तव्यको उपज भएको बताउँदै साहित्य भने आफ्नो अन्तर्मनको रुचि भएको स्पष्ट उनले पारिन् ।
‘मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सीमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँ,’ कार्कीले भनेकी छिन् ।
आफ्नो साहित्यिक यात्राको स्मरण गर्दै कार्कीले सन् १९९० को जनआन्दोलनका क्रममा जेल पर्दाको अनुभव पनि उनले सुनाइन् ।
दुई महिनाको जेल जीवनमा त्यहाँका महिला बन्दीहरूको पीडा र भोगाइलाई नजिकबाट नियालेपछि आफूले ‘कारा’ नामक उपन्यास लेखेको उनको भनाइ थियो ।
उक्त उपन्यास उनले सेवा निवृत्त भएपछि मात्र प्रकाशनमा ल्याएकी थिइन् ।
आफूसँग अझै धेरै कथा र उपन्यासका अवधारणा र आधा लेखिएका पाण्डुलिपिहरू रहेको जानकारी दिँदै उनले ती कृतिहरू ल्याउने आफ्नो योजना रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल र भारतका ख्यातिप्राप्त कवि तथा लेखकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
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