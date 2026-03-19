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स्पेस एक्सको हालसम्मकै ठूलो आईपीओ खुल्दै, के नेपालीले किन्न पाउँछन् ?

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १२:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेस एक्सले सेयर निष्कासन गरी विश्व बजारबाट करिब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने तयारी गरेको छ ।
  • आगामी ११ जुनदेखि बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रतिइकाइ १३५ डलरमा बिक्री खुला हुने यस कम्पनीको मूल्याङ्कन १५ देखि १८ खर्ब डलर हुने अनुमान छ ।
  • नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण स्वदेशबाट लगानी गर्न नमिल्ने भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भने यस आईपीओमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

२४ जेठ, काठमाडौं । विश्व बजारमा स्पेस एक्सको सबैभन्दा ठूलो आईपीओ खुल्दैछ । स्पेस एक्स विश्वको सबैभन्दा ठूलो निजी अन्तरिक्ष कम्पनी हो । जसको संस्थापक इलन मस्क हुन् ।

यो कम्पनीले सेयर निष्कासन गरी करिब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने तयारी गरेको छ । यो आईपीओ २ किसिमबाट निष्कासन हुन्छ ।

पहिलो हो– सेक्युरिटिज कम्पनीहरूमार्फत । त्यस्तै बुक बिल्डिङ विधिबाट पनि आईपीओ निष्कासन हुनेछ । ४ जुनदेखि रोडशो र ११ जुनदेखि बुक बिल्डिङ मार्फत प्रतिइकाइ १३५ अमेरिकी डलर मूल्य कायम गरी यो सेयर बिक्री गरिनेछ ।

कम्पनीको कुल मूल्याङ्कन १.५ देखि १. ८ ट्रिलियन (१५ देखि १८ खर्ब) डलर हाराहारी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

स्पेस एक्सको रकेट प्रक्षेपण व्यवसायमा विश्वव्यापी प्रभुत्व

स्टारलिंकमार्फत करोडौं ग्राहकलाई स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा र स्टारसिप रकेट कार्यक्रम तथा भविष्यका चन्द्रमा र मंगल अभियानजस्ता कारण यो मूल्यवान कम्पनी बनेको छ ।

आंशिक रूपमा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रकेट बनाएर स्पेस एक्सले अन्तरीक्ष दौडलाई नयाँ परिभाषा दिलाएको छ । कम्पनीको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिङ्कसँग आबद्ध गरिएको छ ।

के नेपाली लगानीकर्ताले किन्न सक्छन् ?

सैद्धान्तिक रूपमा आईपीओ वा त्यसपछि अमेरिकी बजार नास्दाकमा सूचीकरण भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोकरेजमार्फत सेयर किन्न सकिन्छ।

तर नेपालबाट प्रत्यक्ष विदेशी सेयर बजारमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था नै छैन । त्यसैले कानुनी रुपमा यो आईपीओमा लगानी संभावना छैन । तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले भने त्यही देशको नियम अनुसार लगानी गर्न सक्नेछन् ।

स्पेस एक्स
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