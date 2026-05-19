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बलिउड स्टार राकेश वेदीले गरे पशुपति दर्शन

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १२:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेता राकेश वेदीले सोमबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन तथा विशेष पूजा गरेका छन् ।
  • अभिनेता वेदी आफ्नो नयाँ फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को प्रवर्धनका लागि दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् ।
  • उनले आइतबार काठमाडौंका हलमा दर्शकसँग भेटघाट गरे भने सोमबार मण्डला थिएटरमा हुने सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछन् ।

काठमाडौं । बलिउड अभिनेता राकेश वेदीले सोमबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गरेका छन् । पत्नी र सहयोगीसहित उनी विशेष पूजाको लागि मन्दिरमा पुगेका थिए ।

आफू अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ प्रवर्धनका लागि उनी दुई दिने काठमाडौं भ्रमणमा छन् । उनले आइतबार क्यूएफएक्सको छायाँ र कमलपोखरीको बिग मूभिजमा पुगेर दर्शकसँग भेटघाट गरे ।

सोमबार दिउँसो मण्डला थिएटरमा सांस्कृतिक आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले सहभागिता जनाउने भएका छन् । फिल्म वितरण कश्यप नरेन्द्र वेद र नवीन उदासले अभिनेता वेदीलाई नेपालमा ल्याएका हुन् ।

उनीहरू नियोम फिल्म्स र क्यापिटल वल्र्ड ग्रुपसँग पनि आबद्ध छन् ।

वेदी भारतीय फिल्म तथा टेलिभिजन क्षेत्रका चर्चित कलाकारमध्ये एक हुन् । करिब पाँच दशक लामो अभिनय यात्रामा उनले चश्मे बद्दूर, हीरो नम्बर १, दिल है कि मानता नहीं लगायतका दर्जनौं फिल्म र लोकप्रिय टेलिशृंखलामा अभिनय गरेका छन ।

उनको पछिल्लो फिल्म धुरन्धर २ नेपालमा यसवर्ष सर्वाधिक कमाउने विदेशी फिल्म हो । यो फिल्ममा बेदीले ‘जमील जमाली’ नामक प्रभावशाली पात्र निर्वाह गरेका छन् ।

राकेश वेदी
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