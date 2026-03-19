+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एनसेलका ग्राहकलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २४ गते १५:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनसेल र अल्टिमा लाइफस्टाइलबीचको सम्झौतापछि एनसेलका ग्राहकले अल्टिमाका सामग्री खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् ।
  • ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको प्याक चलाउने प्रिपेड र रेन्टल प्लान सक्रिय भएका पोस्टपेड ग्राहक यस योजनाका लागि योग्य हुनेछन् ।
  • ग्राहकले एनसेल एपमा रहेको ‘पार्टनर्ड सर्भिसेस’ भित्र अल्टिमा लाइफस्टाइल छनोट गरी यो छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

२४ जेठ, काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकले अब अल्टिमा लाइफस्टाइलका विभिन्न सामग्रीको खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् ।

एनसेल र अल्टिमा लाइफस्टाइलबीच भएको सम्झौतासँगै छुट तय भएको हो । एनसेलका चिफ कन्जुमर बिजनेस अफिसर उपांग दत्ता र अल्टिमा लाइफस्टाइलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार ९९ वा सोभन्दा माथिको सक्रिय डेटा, भ्वाइस वा कम्बो प्याक उपभोग गरिरहेका एनसेलका प्रिपेड ग्राहक र रेन्टल प्लान सक्रिय रहेका पोस्टपेड ग्राहक यो छुट योजनाका लागि योग्य हुनेछन् । यस योजना अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि सामानको डेलिभरी नेपालभर हुने व्यवस्था अल्टिमा लाइफस्टाइले गरेको छ ।

एनसेल एपबाट मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले अल्टिमा लाइफस्टाइलका साउन्ड बार, स्पिकर, वायरलेस एअर बड, स्मार्टवाच, पावर ब्याङ्क लगायतका ग्याजेटमा विशेष छुट पाउन सक्नेछन् ।

यो योजनाको लाभ उठाउन ग्राहकले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनसेल एप खोलेर पार्टनर्ड सर्भिसेसमा गई अल्टिमा लाइफस्टाइल छान्नु पर्दछ । प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर मार्फत स्वतः योग्यता जाँच हुन्छ र ग्राहकले छुट सहितको तिर्नुपर्ने मूल्य एनसेल एपमै देखिन्छ ।

‘ग्राहकलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने योजना सञ्चालनमा ल्याउन पाएकोमा उत्साहित छौं’ एनसेलका चीफ कन्ज्युमर बिजनेस अफिसर दत्ताले भने ‘अल्टिमा लाइफस्टाइलसँगको यो सहकार्यले हाम्रा ग्राहकहरूको डिजिटल जीवनशैलीलाई अझ समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ।’

यो योजनाको लाभ उठाउन योग्य नभएका ग्राहकहरूले ९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कुनै पनि प्याक खरिद गर्न सक्छन् र आफ्नो आवश्यकता अनुरुपका ग्याजेट विशेष छुटमा लिन सक्छन् । कम्पनीका अनुसार योजनाका लागि योग्य रहेको प्याक वा रेन्टल प्लान सक्रिय रहेको अवधिभर यो छुटलाई ग्राहकले पटक–पटक उपयोग गर्न सक्छन्।

अल्टिमा ग्याजेट एनसेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन शासकीय सुधारका सय बुँदामा थियो, त्यसमै फोकस भयौं : स्वास्थ्यमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन शासकीय सुधारका सय बुँदामा थियो, त्यसमै फोकस भयौं : स्वास्थ्यमन्त्री
‘वर्ल्ड अफ डान्स नेपाल’ को ग्रान्ड फिनाले : ४ विधामा विजेता घोषणा

‘वर्ल्ड अफ डान्स नेपाल’ को ग्रान्ड फिनाले : ४ विधामा विजेता घोषणा
सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्री पनि हेरफेर गर्न दबाब

सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्री पनि हेरफेर गर्न दबाब
स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ : स्वास्थ्य सचिव

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ : स्वास्थ्य सचिव
कुमारी बैंकका ग्राहकले बी एण्ड बी अस्पतालमा छुट पाउने

कुमारी बैंकका ग्राहकले बी एण्ड बी अस्पतालमा छुट पाउने
बार्न अध्यक्षमा नेपाल एयरलाइन्सका अनिल घिमिरे

बार्न अध्यक्षमा नेपाल एयरलाइन्सका अनिल घिमिरे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?
आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

आयोगले लिएको थियो ३१ मिनेट रेकर्डेड बयान, ओलीले भने- मैले दिएको छैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories
आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित