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निद्राको कमीले मस्तिष्कमा कस्तो असर गर्छ ?

२०८३ जेठ २७ गते १९:०९ २०८३ जेठ २७ गते १९:०९
प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

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प्रा. डा. राजीव झा

प्रा. डा. राजीव झा स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

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निद्राको कमीले मस्तिष्कमा कस्तो असर गर्छ ?

News Summary

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  • मस्तिष्कको मर्मत र विषाक्त प्रोटिन सफा गर्न पर्याप्त निद्रा आवश्यक रहेको स्नायु रोग विशेषज्ञ डा. राजीव झाले बताए ।
  • निद्राको कमीले स्मरणशक्ति कमजोर हुने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुने र डिप्रेसन जस्ता मानसिक समस्याको जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

रातभर जाग्राम बस्ने, मोबाइल चलाउँदै अबेरसम्म सुत्ने, कामको चापका कारण निद्राको समय कटौती गर्ने वा ‘सुत्नुभन्दा काम महत्वपूर्ण’ ठान्ने बानी आधुनिक जीवनशैलीको सामान्य हिस्सा बन्दै गएको छ ।

शरीरलाई जति खाना र पानी आवश्यक पर्छ, मस्तिष्कलाई त्यति नै आवश्यक हुन्छ पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा । निद्रा केवल शरीरलाई आराम दिने अवस्था मात्र होइन । यो मस्तिष्कले आफूलाई मर्मत गर्ने, दिनभर संकलित जानकारीलाई व्यवस्थित गर्ने र विभिन्न जैविक कार्यहरू सन्तुलित राख्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

जब पर्याप्त निद्रा पुग्दैन, मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर पर्न थाल्छ । स्मरणशक्ति कमजोर हुने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुने, निर्णय क्षमता घट्ने तथा मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन सक्छन् । मस्तिष्कको कार्यमा आएको अवरोधले अन्ततः व्यक्तिको दैनिक जीवन, कार्यक्षमता र समग्र स्वास्थ्यलाई प्रभावित बनाउँछ ।

निद्रामा सक्रिय हुन्छ, मस्तिष्क

धेरै मानिस निद्रालाई निष्क्रिय अवस्था ठान्छन्, तर वास्तविकता यसको ठीक उल्टो छ । सुतिरहेको समयमा पनि मस्तिष्क अत्यन्त सक्रिय रहन्छ । निद्राका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, जसमा नन र्‍यापिड आई मुभमेन्ट र र्‍यापिड आई मुभमेन्ट प्रमुख हुन् । यी चरणहरूले मस्तिष्कको स्वास्थ्य कायम राख्न फरक–फरक भूमिका खेल्छन् ।

गहिरो निद्राको समयमा मस्तिष्कले दिनभरि प्रयोग भएका स्नायु सञ्जालहरूको मर्मत गर्छ । शरीरले ग्रोथ हर्मोन उत्पादन बढाउँछ, जसले कोषहरूको पुनर्निर्माणमा मद्दत गर्छ ।

आरइएम निद्राको क्रममा भने मस्तिष्कले भावनात्मक अनुभवहरू प्रशोधन गर्ने, सिकेका कुरालाई स्मृतिमा रूपान्तरण गर्ने तथा सिर्जनात्मक सोचलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ ।

हालका अध्ययनले निद्राका बेला मस्तिष्कमा रहेको ‘ग्लिम्फाटिक प्रणाली’ सक्रिय हुने देखाएका छन् । यो प्रणालीले मस्तिष्कमा जम्मा भएका फोहोर तथा विषाक्त प्रोटिन हटाउने काम गर्छ । विशेषगरी अल्जाइमर रोगसँग सम्बन्धित बीटा–एमाइलोइड प्रोटिन निद्राको समयमा बढी मात्रामा सफा हुने प्रमाण भेटिएको छ ।

त्यसैले, पर्याप्त निद्रा मस्तिष्कको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ ।

स्मरणशक्ति र सिकाइ प्रक्रियामा निद्राको भूमिका

विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता वा कुनै पनि पेशाका व्यक्तिका लागि स्मरणशक्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । वैज्ञानिक रूपमा हेर्दा, स्मरणशक्ति निर्माण र संरक्षणमा निद्राको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । मानिसले दिनभरि सिकेका सूचना सुरुमा मस्तिष्कको हिप्पोक्याम्पसमा अस्थायी रूपमा भण्डारण हुन्छन् ।
निद्राको समयमा ती सूचनाहरू दीर्घकालीन स्मृतिका रूपमा मस्तिष्कका अन्य भागमा स्थानान्तरण गरिन्छन् ।

निद्रा पुगेन भने के हुन्छ ?

जब मानिसले पर्याप्त निद्रा पाउँदैन, माथि उल्लेखित सबै प्रक्रिया प्रभावित हुन्छन् । परिणामस्वरूप स्मरणशक्ति कमजोर हुने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुने, निर्णय क्षमता घट्ने, मानसिक तनाव बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न स्नायु तथा मानसिक रोगको जोखिम बढ्न सक्छ ।

यदि पर्याप्त निद्रा भएन भने नयाँ कुरा सिक्ने क्षमता घट्न थाल्छ । एक रातको निद्रा अभावले पनि ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता, प्रतिक्रिया समय र समस्या समाधान गर्ने क्षमतामा उल्लेखनीय गिरावट आउन सक्छ ।

विद्यार्थीहरूमा परीक्षा अगाडि रातभर जाग्राम बस्ने बानीले उल्टै स्मरणशक्ति कमजोर बनाउन सक्छ । दीर्घकालीन रूपमा निद्राको कमीले न्युरोनबीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने तथा मस्तिष्कको कार्यक्षमता घटाउने जोखिम पनि बढाउँछ । यही कारण विशेषज्ञहरूले अध्ययन वा बौद्धिक कार्यको सफलता केवल मेहनतमा होइन, पर्याप्त निद्रामा पनि निर्भर हुने बताउँछन् ।

मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक सन्तुलनमा असर

निद्रा र मानसिक स्वास्थ्यबीच गहिरो सम्बन्ध छ । पर्याप्त निद्रा नपाउँदा मानिस चिडचिडे हुने, भावनात्मक रूपमा अस्थिर हुने तथा तनावप्रति बढी संवेदनशील बन्ने देखिएको छ । यसको मुख्य कारण निद्राको कमीले मस्तिष्कको भावनात्मक नियन्त्रण केन्द्र ‘अमिग्डाला’ र निर्णय गर्ने भाग ‘प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स’ बीचको समन्वय कमजोर बनाउनु हो ।

अध्ययनले निद्रा अभाव भएका व्यक्तिमा डिप्रेसन, चिन्ता, प्यानिक डिसअर्डर तथा अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखाएका छन् ।

पर्याप्त निद्रा नपाउँदा तनाव हर्मोन कोर्टिसोलको स्तर बढ्छ, जसले मानसिक स्वास्थ्यमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

केही अध्ययनहरूमा लगातार निद्रा अभाव भएका व्यक्तिमा भावनात्मक प्रतिक्रिया सामान्यभन्दा धेरै तीव्र हुने, साना समस्याले पनि अत्यधिक तनाव उत्पन्न गर्ने तथा सामाजिक सम्बन्धमा कठिनाइ आउने देखिएको छ । त्यसैले, मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि औषधि वा परामर्शसँगै निद्राको गुणस्तर सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिइन्छ ।

स्नायु रोगको जोखिम

एक–दुई रात कम सुत्नु र वर्षौंसम्म नियमित रूपमा पर्याप्त निद्रा नपाउनुबीच ठूलो फरक हुन्छ । दीर्घकालीन निद्रा अभावले मस्तिष्कमा संरचनात्मक तथा जैविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ । विभिन्न अनुसन्धानहरूले अल्जाइमर, डिमेन्सिया तथा अन्य न्युरोडिजेनेरेटिभ रोगसँग निद्राको सम्बन्ध रहेको संकेत गरेका छन् ।

जब मस्तिष्कले पर्याप्त समय पाउँदैन, विषाक्त प्रोटिनहरू पूर्णरूपमा हट्न सक्दैनन् । समयसँगै यस्ता पदार्थ जम्मा हुँदै जाँदा स्नायु कोषहरूमा क्षति पुग्न सक्छ । त्यस्तै, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन तथा मुटुरोगजस्ता अवस्थाहरू पनि निद्रा अभावसँग सम्बन्धित छन्, जसले अप्रत्यक्ष रूपमा स्ट्रोक तथा अन्य स्नायु रोगको जोखिम बढाउँछन् ।

अब प्रश्न आउँछ, स्वस्थ निद्राका लागि के गर्ने ?

१. हरेक दिन सम्भव भएसम्म एउटै समयमा सुत्ने र उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

२. सुत्नुभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगाडि मोबाइल, ट्याबलेट वा कम्प्युटरको प्रयोग कम गर्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि यिनबाट निस्कने नीलो प्रकाशले निद्रा ल्याउने मेलाटोनिन हर्मोनको उत्पादन घटाउँछ ।

३. क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ, अत्यधिक मदिरा सेवन तथा राति धेरै खाना खाने बानीले पनि निद्रामा असर गर्न सक्छ ।

४. नियमित शारीरिक व्यायाम, शान्त वातावरण, उचित तापक्रम र तनाव व्यवस्थापनले निद्राको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ ।

५.यदि लामो समयसम्म निद्रा नलाग्ने, राति पटक–पटक ब्युँझिने, घुर्ने वा दिनभर अत्यधिक थकान महसुस हुने समस्या छ भने स्नायु रोग विशेषज्ञ वा निद्रा विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ ।

निद्रा मस्तिष्क मानसिक स्वास्थ्य
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
प्रा. डा. राजीव झा
लेखक
प्रा. डा. राजीव झा
स्नायु, नसा तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ

प्रा. डा. झा वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभाग प्रमुख हुन् । उनले एमडी, एमएस, एमसीएच र एफआरसीएस गरेका छन् । उनी युरोपियन एसोसिएसन अफ न्युरोसर्जिकल सोसाइटीका सदस्य समेत हुन् । प्रा. डा. झाको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ३१७७ हो ।

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