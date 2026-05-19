0 Days
:
00 Hrs
:
00 Min
:
00 Sec
To
GO!
+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पोखरा बसपार्क : अदालत गएका जग्गाधनी र महानगरबीच मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति

रिट फिर्ताको सहमतिसँगै बसपार्क व्यवस्थापन तथा आधुनिकीकरणको प्रक्रिया थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २५ गते १७:०४

२५ जेठ, पोखरा । पृथ्वी राजमार्गसँगै जोडिएको पोखरा बसपार्क क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका २९ जना जग्गाधनीले मुद्दा फिर्ता लिन सहमति जनाएका छन् ।

जग्गाधनी श्यामकृष्ण बास्तोला, अनुजकुमार बास्तोला, युगेनदेवी श्रेष्ठ पालिखे, भाष्करदेव पालिखे, रजनी पालिखे, देवेन्द्र कायस्थलगायतले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने तयारीविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले जेठ २२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, छलफलअघि नै जेठ २५ गते जग्गाधनी र पोखरा महानगरपालिकाबीच सहमति भएपछि रिट फिर्ता लिने समझदारी बनेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत तस्वीर सार्वजनिक गर्दै सहमतिको जानकारी दिएका छन् ।

पोखरा बसपार्कको विवाद भने नयाँ होइन । बसपार्क निर्माणका लागि २०३१ सालमा २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सरकारले दिएको मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि केही जग्गाधनी अदालत पुगेका थिए ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार २०६० सालमा बसपार्ककै मोहडामा पर्ने राजमार्ग छेउको क्षेत्रबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई सट्टाभर्ना तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाल तीमध्ये केहीले राजमार्गको छेउमा रहेको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिका यतिबेला बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानमा जुटेको छ ।  महानगरले बसपार्कभित्र रहेका अव्यवस्थित संरचना हटाउने, सुकुमवासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्ने र बसपार्कको वास्तविक क्षेत्रफल तथा स्वामित्वबारे छानबिन गर्न विभिन्न समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

पाँच दशकदेखि अतिक्रमण, सट्टापट्टा र अव्यवस्थित बसोबासको चपेटामा परेको बसपार्क क्षेत्रलाई पुन: व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यसहित महानगर अघि बढिरहेको छ ।

रिट फिर्ताको सहमतिसँगै बसपार्क व्यवस्थापन तथा आधुनिकीकरणको प्रक्रिया थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

उच्च अदालत पोखरा पोखरा बसपार्क
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको असन्तुुष्ट पक्षले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको असन्तुुष्ट पक्षले टुंग्यायो मन्त्रीको नाम
पहिले फाइदा लिइरहेकाहरूले अत्तालिएर भ्रम फैलाइरहेका छन् : अर्थमन्त्री वाग्ले

पहिले फाइदा लिइरहेकाहरूले अत्तालिएर भ्रम फैलाइरहेका छन् : अर्थमन्त्री वाग्ले
पत्रकार र च्यानललाई ‘बेइमान र मूर्ख’ भन्दै अन्तर्वार्ता छोडेर हिँडे ट्रम्प

पत्रकार र च्यानललाई ‘बेइमान र मूर्ख’ भन्दै अन्तर्वार्ता छोडेर हिँडे ट्रम्प
यमबुद्ध स्केटपार्कमा नवौं राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता हुने

यमबुद्ध स्केटपार्कमा नवौं राष्ट्रिय स्केटबोर्ड प्रतियोगिता हुने
कांग्रेसको अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पूर्वमन्त्री खड्काले दिएनन्

कांग्रेसको अनुशासन समितिले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ पूर्वमन्त्री खड्काले दिएनन्
रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन भोलि, प्रतिस्पर्धामा को-को छन् ?

रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशन भोलि, प्रतिस्पर्धामा को-को छन् ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’

लगानी जुटाउने नाममा वर्षौंदेखि कर्णालीका नदी ‘कब्जा’
डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय

डिजिटल भुक्तानीदेखि पुनर्निर्माण परियोजना हस्तान्तरणसम्मका तीन निर्णय
निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी

निजामतीमा पनि अध्ययन बिदाको दुरुपयोग : सम्पर्कमा छैनन् ७ हजार ५९ कर्मचारी
‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 

‘दुर्गा प्रसाईं र  राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेटेर नयाँ पार्टी बनाउँछु’ 
राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा

राजतन्त्रकै नाममा फेरि फुट्यो राप्रपा
राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र

राजनीतिक दबाबमा संसद् सचिवालयले दर्ता गर्‍यो त्रुटि सच्याउने अर्थमन्त्रीको पत्र
दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

दिल्लीले के पढ्यो, काठमाडौंले के बुझ्ने ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

किन हुन्छ पित्तथैलीमा पत्थरी ?

6 Stories
नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

नेपालमा पाइने विषालु सर्प कुन-कुन हुन् ?

4 Stories
मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

मुख गन्हाउँछ, के गर्ने त ?

9 Stories
ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

ल्यापटप किनेपछि तुरुन्त गर्नुपर्ने यी काम

7 Stories
गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

गर्मीमा सातु खानु किन उत्तम मानिन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित