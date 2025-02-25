एन्जल्स हार्ट भलिबल : लालीगुराँस र हिमरश्मि सेमिफाइनलमा

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- लालीगुराँस, हिमरश्मि, कल्याण र न्युटन दोस्रो राष्ट्रिय खुला एन्जल्स हार्ट अन्तरविद्यालय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
- सेमिफाइनलमा न्युटन र कल्याण तथा लालीगुराँस र हिमरश्मिबीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकका भाइस प्रिन्सिपल दिलबहादुर बुढाथोकीले जनाउनुभयो ।
- मंगलबार सम्पन्न हुने प्रतियोगिताका शीर्ष तीन विजेता टोलीले क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र १५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउने छन् ।
२५ जेठ, काठमाडौं । लालीगुराँस नेसनल एकेडेमी र हिमरश्मि दोस्रो राष्ट्रिय खुला एन्जल्स हार्ट अन्तरविद्यालय/कलेज स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा सोमबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
मनमैजुस्थित एन्जल्स स्पोर्ट्स एकेडेमी एन्ड रिक्रिएसन सेन्टरमा भएको खेलमा लालीगुराँसले सेन्ट लरेन्सलाई २५–२०, २३–२५ र १७–१५ ले पराजित गर्यो । हिमरश्मिले आयोजक एन्जल्स हार्ट माविलाई २७–२५ र २५–२० को सोझो सेटमा हरायो ।
कल्याण मावि र न्युटनले पनि सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरे । कल्याणले ग्रिनफिल्डलाई २३–२५, २५–१७ र १५–५ ले पाखा लगायो । न्युटनले चाणक्यको चुनौती सीधा सेटमा २५–२१ र २५–२२ ले पन्छायो ।
सेमिफाइनलमा न्युटन र कल्याण तथा लालीगुराँस र हिमरश्मिबीच हुने एन्जल्स हार्टका भाइस प्रिन्सिपल दिलबहादुर बुढाथोकीले जनाएका छन् ।
प्रतियोगिता मंगलबार सम्पन्न हुनेछ । शीर्ष तीन स्थान हात पार्ने टिमले क्रमशः ५० हजार, ३० हजार र १५ हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् ।
उत्कृष्ट खेलाडी, स्पाइकर, लिफ्टर, सर्भर, ब्लकर र डिफेन्डरलाई पनि नगदसहित पुरस्कृत गरिने छ ।
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