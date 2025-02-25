एरिकासहित ८ कराते खेलाडी २०औं एसियन गेम्सका लागि छनोट

२७ जेठ, काठमाडौं । स्टार खेलाडी एरिका गुरुङसहित ८ कराते खेलाडी जापानको आइची-नागोयामा सेप्टेम्बर-अक्टोबरमा हुने २० औं एसियन गेम्सको लागि छनोट भएका छन् ।
नेपाल कराते महासंघले आयोजना गरेको छनोट प्रतियोगिताबाट ८ खेलाडी छनोट भएको कराते महासंघले जनाएको छ । जसमा चीनमा भएको १९औं एसियन गेम्समा ऐतिहासिक रजत विजेता खेलाडी एरिकाले दोस्रो पटक एसियन गेम्समा खेल्ने भएकी हुन् ।
एरिका एसियन गेम्समा करातेमा रजत जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन् । एरिकाले पछिल्लो समय लगातार विश्वस्तरिय प्रतियोगिता खेल्दै पदकहरू समेत जित्दै आएकी छिन् ।
उनीसँग नियमित शीर्ष वरियताको खेलाडीसँग खेलेको अनुभव छ । एरिकाले कराते वान प्रिमियर लिगमा दुई रजत पदक जितेकी छन् ।
एरिकासँगै १९औं एसियन गेम्स खेलेका निरुपमा दोङ तामाङ र काताका स्वनिम मानन्धर पनि २०औं संस्करणका लागि छनोट भएका छन् ।
२०औं एसियन गेम्सका लागि महिलातर्फ कुमितेमा एरिकाले ६८ केजी माथि तौल समूहमा खेल्नेछन् । यस्तै ५० केजी तौल समुहमा पुष्पका लामा र ६८ केजीमुनी निरूपा दोङ तामाङ छनोट भएका छन् ।
पुरुषतर्फ ५५ केजीमा राकेश मानन्धर, ६० केजीमा मीन बहादुर तामाङ र ८४ केजीमाथिको तौल समुहमा तेन्जिङ शेर्पा छनोट भए ।
कातातर्फ पुरूषमा स्वनिम मानन्धर र महिलामा सानुमाया थिङ तामाङ छनोट भएका छन् ।
यसैगरी करातेको प्रशिक्षकमा कुशल श्रेष्ठ र मन्डेकाजी श्रेष्ठ रहनेछन् ।
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