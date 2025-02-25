मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाको सहज जित, मेसीको पेनाल्टी गोल

२७ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अघि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिनाले आइल्यान्डलाई ३-० ले पराजित गरेको छ ।
अमेरिकाको अलाबामास्थित जोर्डन हारे स्टेडियममा बुधबार बिहान भएको खेलमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनल मेसीले पनि गोल गरे । उनले दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै गोल गरेका थिए ।
तयसअघि भ्यालेन्टिन बार्कोले आठौं मिनेटमै गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए ।
दोस्रो हाफमा अर्जेन्टिनाले दुई गोल थप्यो । मेसीले ७२औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरे । त्यसपछि थियागो अल्माडाले ८७औं मिनेटमा गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको जित पक्का गरे ।
विश्वकपको साविक विजेता अर्जेन्टिनाले मैत्रीपूर्ण खेलहरु जित्दै जुन ११ देखि सुरु हुने फिफा विश्वकप २०२६ मा उपाधि रक्षा गर्न तयार रहेको सन्देश दिएको छ ।
फिफा विश्वकप २०२६ मा समूह जे मा रहेको अर्जेन्टिनाले पहिलो खेल १६ जुनमा अल्जेरियासँग खेल्नेछ ।
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