समय माग नगरेका हर्कले बोल्न नदिएको भन्दै जनाए आपत्ति

२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्नका लागि समय नै नमागेका श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सभामुखको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
रोष्ट्रम प्रयोग गरेर दलीय आधारमा बोल्न समय दिइरहेका सभामुखले श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई नबोलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढ्न लागेका थिए ।
लगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका हर्कराज राईलगायत सांसदहरूले उठेर आपत्ति जनाए ।
त्यसपछि सभामुखले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले समय माग नगर्नु भएकोले हो। एक घण्टादेखि समय माग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ ।’
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