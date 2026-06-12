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नयाँबजारको पसलबाट म्याद गुज्रिएको सयौँ किलो भटमास र चिउरा बरामद, तत्कालै नष्ट

काठमाडौं महानगरपालिका-१६ स्थित श्री प्रिन्स स्टोरमा गम्भीर लापरबाही भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २९ गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले काठमाडौंको नयाँबजारस्थित एक पसलबाट म्याद नाघेका खाद्य सामग्री नष्ट गरेको छ ।
  • टोलीले श्री प्रिन्स स्टोरबाट ७६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको भटमास र चिउरा जफत गरी नष्ट गरेको हो ।
  • विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम कारबाही गर्दै पसल सञ्चालकलाई लेबल भएका सामग्री मात्र खरिद–बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।

२९ जेठ, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौं नयाँबजारमा रहेको एक पसलबाट ठूलो परिमाणमा म्याद नाघेका खाद्य सामग्री बरामद गरी नष्ट गरेको छ ।

विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको संयुक्त टोलीले गरेको आकस्मिक निरीक्षण क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका-१६ स्थित श्री प्रिन्स स्टोरमा गम्भीर लापरबाही भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

अनुगमन क्रममा उक्त स्टोरमा उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको ३१ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बराबरको १ सय १० किलो भटमास र ४५ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको १ सय ४७ किलो ताइचिन चिउरा फेला परेको थियो ।

यसरी कुल ७६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ बराबरको अखाद्य वस्तु बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको थियो । साथै, पसलमा पूर्ण लेबल विवरण नभएका खाद्य पदार्थहरू समेत भण्डारण गरी बिक्री वितरणका लागि राखिएको विभागले जनाएको छ ।

फेला पारिएका ती म्याद नाघेका सामग्री तत्कालै काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गाडीमा हालेर नष्ट गरिएको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ बमोजिम गरिएको यस कारबाहीका साथै टोलीले पसल सञ्चालकलाई आगामी दिनमा पूर्ण लेबल भएका खाद्य पदार्थमात्र खरिद–बिक्री गर्न कडा निर्देशन दिएको छ ।

साथै, स्टोरमा सामान राख्दा ‘फिफो’ (पहिले आउने वस्तु पहिले बिक्री गर्ने) पद्धति अनिवार्य पालना गर्दै व्यवस्थित रूपमा भण्डारण गर्नसमेत सचेत गराइएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग नष्ट बरामद म्याद नाघेका खाद्य सामग्री
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