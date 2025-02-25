हाइटी भर्सेस् स्कटल्यान्ड : यी हुन् चम्किन सक्ने स्टार खेलाडी

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- ह्युस्टनस्थित एनआरजी रङ्गशालामा फिफा विश्वकप २०२६ को समूह 'सी' अन्तर्गत हाइटी र स्कटल्यान्डबीच खेल हुँदैछ ।
- दोस्रो पटक विश्वकप खेलिरहेको हाइटीका मुख्य खेलाडीमा तीव्र गतिका फरवार्ड फ्याफ पिकाउल्ट र स्ट्राइकर डकन्स नाजोन रहेका छन् ।
- लामो समयपछि विश्वकप फर्किएको स्कटल्यान्डको टोलीमा कप्तान एन्ड्रयू रोबर्टसन र मिडफिल्डर स्कट म्याकटोमिने मुख्य खेलाडीका रूपमा रहेका छन् ।
३० जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘सी’ अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा क्यारिबियन टोली हाइटी र युरोपेली टोली स्कटल्यान्ड ह्युस्टनस्थित एनआरजी रङ्गशालामा भिड्दैछन् ।
ऐतिहासिक रूपमा दोस्रो पटक विश्वकप खेलिरहेको हाइटी आफ्ना तीब्र गतिका फरवार्डहरूको बलमा सनसनी मच्चाउन चाहन्छ भने, लामो समयपछि विश्वकपको मञ्चमा फर्किएको स्कटल्यान्ड प्रिमियर लिगका अनुभवी खेलाडीहरूको साथमा सुखद सुरुवात गर्ने रणनीतिका साथ मैदान उत्रनेछ ।
खेलको नतिजा तय गर्न सक्ने दुवै टोलीका मुख्य खेलाडीहरू यसप्रकार छन् ।
हाइटी
फ्याफ पिकाउल्ट (फरवार्ड) : हाइटीको आक्रामक पङ्क्तिका सबैभन्दा अनुभवी र भरपर्दा खेलाडी फ्याफ पिकाउल्ट हुन्, जो हाल अमेरिकी मेजर लिग फुटबल क्लब भ्यानकुभर व्हाइटक्याप्सबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्छन् । ३५ वर्ष पुगिसकेका पिकाउल्टले पहिले अमेरिकी राष्ट्रिय टोलीबाट खेले पनि पछि हाइटी रोजेका हुन्, जहाँ उनले कोन्काकाफ नेसन्स लिग र विश्वकप छनोट खेलहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण गोल र असिस्ट गर्दै टोलीलाई विश्वकपसम्म पुर्याउन नायकको भूमिका खेलेका छन् । उनको तीव्र गति, विङ्ग्सबाट रक्षापङ्क्ति चिर्ने कला र काउन्टर अट्याकमा गोल निकाल्ने क्षमता स्कटल्यान्डको डिफेन्सका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ ।
डकन्स नाजोन (स्ट्राइकर) : हाइटीका प्रमुख गोलकर्ता डकन्स नाजोन टर्कीको क्लब कायसेरिस्पोरमा आबद्ध छन् । ‘द डक’ उपनामले चिनिने ३२ वर्षीय नाजोनको अन्तर्राष्ट्रिय करियर निकै लोभलाग्दो छ । उनले देशका लागि ५० भन्दा बढी खेल खेल्दै ३० भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन् र उनी हाइटीको फुटबल इतिहासकै शीर्ष गोलकर्तामध्ये एक हुन् । शारीरिक रूपमा निकै बलिया नाजोन बक्सभित्र मौकाको फाइदा उठाउन र उत्कृष्ट ‘फिनिसिङ’ गर्न खप्पिस छन्, जसले गर्दा उनले स्कटिस डिफेन्डरहरूलाई खेलभरि नै दबाबमा राख्ने निश्चित छ ।
कार्लेन्स आर्केस (मिडफिल्डर) : फ्रान्सेली क्लब रोडेज एएफबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने कार्लेन्स आर्केस हाइटीको मिडफिल्डका मुख्य इन्जिन हुन् । २४ वर्षीय यी युवा मिडफिल्डरले राष्ट्रिय टोलीमा तीव्र गतिमा आफ्नो स्थान पक्का गरेका हुन्, जहाँ उनले रक्षात्मक र आक्रामक दुवै भूमिकामा अब्बल प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मैदानको मध्यभागमा बल खोस्ने र तुरुन्तै पिकाउल्ट र नाजोन जस्ता फरवार्डहरूका लागि ‘थ्रु-पास’ निकाल्ने उनको रणनीतिक कला यो खेलमा हाइटीको सफलताका लागि निर्णायक साबित हुन सक्छ ।
स्कटल्यान्ड
एन्ड्रयू रोबर्टसन (डिफेन्डर) : स्कटल्यान्डका कप्तान एन्ड्रयू (एन्डी) रोबर्टसन इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको प्रतिष्ठित क्लब लिभरपुलका मुख्य खेलाडी हुन्, जहाँ उनले च्याम्पियन्स लिग र प्रिमियर लिग जस्ता ठूला उपाधिहरू जितेका छन् । देशका लागि ७५ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेका ३२ वर्षीय रोबर्टसन विश्वकै उत्कृष्ट लेफ्ट-ब्याकहरूमध्ये एक हुन् । रक्षापङ्क्ति बलियो बनाउनुका साथै बायाँ विङ्ग्सबाट लगातार आक्रामक ओभरल्याप गर्दै फरवार्डहरूका लागि सटिक क्रस निकाल्ने उनको विश्वस्तरीय शैली स्कटल्यान्डको आक्रमणको मुख्य हतियार हो ।
स्कट म्याकटोमिने (मिडफिल्डर) : इटालीको प्रसिद्ध क्लब नापोलीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने स्कट म्याकटोमिने स्कटल्यान्डको टोलीका सबैभन्दा विष्फोटक मिडफिल्डर हुन् । म्यानचेस्टर युनाइटेडका यी पूर्वखेलाडीले युरो कप छनोट र विश्वकप छनोट खेलहरूमा स्कटल्यान्डका लागि सर्वाधिक गोल गर्दै टोलीका लागि ‘क्राइसिस म्यान’ को छवि बनाएका छन् । २९ वर्षीय म्याकटोमिने मिडफिल्डबाट अचानक विपक्षीको पेनाल्टी बक्सभित्र ढिलो दौडिएर (लेट रन) छिर्ने र हेड वा शक्तिशाली प्रहारमार्फत गोल गर्ने शैलीका लागि माहिर छन् ।
जोन म्याक्गिन (मिडफिल्डर) : इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब एस्टन भिल्लाका सफल कप्तान जोन म्याकगिन स्कटल्यान्डको मध्यभागका अर्का बलिया खम्बा हुन् । देशका लागि ७० भन्दा बढी क्याप जितिसकेका ३१ वर्षीय म्याकगिन राष्ट्रिय टोलीका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने शीर्ष १० खेलाडीको सूचीमा पर्छन् । उनको शारीरिक शक्ति, मैदानमा कडा मिहिनेत गर्ने शैली र लामो दुरीबाट अचुक प्रहार गर्न सक्ने खुबीले हाइटीको मिडफिल्डलाई दबाबमा राख्न र स्कटल्यान्डलाई खेलमा हाबी गराउन मुख्य भूमिका खेल्नेछ ।
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