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कलाकारमा विश्वकपको रौनक : धेरैजना मेस्सी, रोनाल्डो र ब्राजिलका समर्थक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३१ गते १४:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कलाकारहरू विश्वकप फुटबलको महाउत्सवमा व्यस्त समयका बाबजुद पनि अर्जेन्टिना, ब्राजिल र पोर्चुगल जस्ता टोलीलाई समर्थन गर्दै उत्साहित देखिएका छन् ।
  • अभिनेत्री रेखा थापा पोर्चुगल तथा अभिनेता भुवन केसी अर्जेन्टिनाको खेल शैली र खेलाडीका कारण ती टोलीका प्रशंसक बनेका हुन् ।
  • गायिका ज्योति मगरले कुनै विदेशी टोलीभन्दा नेपाल एक दिन विश्वकपमा पुगेको हेर्ने आफ्नो मुख्य चाहना रहेको बताइन् ।

काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको ज्वरोले कलाकारलाई पनि छोएको छ । अभिनय, संगीत र मनोरञ्जनको व्यस्त तालिकाबीच कलाकार पनि विश्वकपको उत्साहमा छन् ।

कसैले बाल्यकालदेखि एउटै टोलीलाई साथ दिँदै आएका छन् भने कसैको समर्थन मनपर्ने खेलाडीका कारण बनेको छ । धेरै कलाकारको रोजाइ अर्जेन्टिना देखिए पनि ब्राजिल र पोर्चुगलका समर्थकहरू पनि कम छैनन् ।

अभिनेत्री रेखा थापाका लागि विश्वकप भन्नासाथ सबैभन्दा पहिले पोर्चुगलको सम्झना आउँछ । उनी आफूलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कट्टर प्रशंसक मान्छिन् । रोनाल्डोको खेल, अनुशासन र निरन्तरताले आफूलाई प्रभावित बनाएको उनको भनाइ छ ।

‘मलाई पोर्चुगलको खेल एकदमै मनपर्छ । रोनाल्डो मेरो प्रिय खेलाडी हुन् । जित होस् वा हार, म सधैं पोर्चुगलकै समर्थक हुँ,’ उनी भन्छिन् । ब्राजिलका नेयमारको खेल पनि उनलाई उत्तिकै आकर्षक लाग्छ । फुटबलमा व्यक्तिगत प्रतिभा र टिमवर्क दुवै महत्वपूर्ण हुने भएकाले आफू खेलाडीको कला पनि उत्तिकै रुचिका साथ हेर्ने बताउँछिन् ।

गायिका ज्योति मगरको दृष्टिकोण भने केही फरक छ । उनी कुनै एउटा विदेशी टोलीको समर्थकभन्दा पनि नेपाल एक दिन विश्वकपमा पुग्न सकोस् भन्ने सपना देख्छिन् ।

‘हामी सबैले कुनै न कुनै देशलाई समर्थन गर्छौं, तर मेरो सबैभन्दा ठूलो चाहना नेपाल विश्वकपमा पुगेको हेर्नु हो,’ उनी भन्छिन् । व्यस्त सांगीतिक कार्यक्रमका कारण प्रारम्भिक चरणका खेल धेरै हेर्न नपाए पनि क्वार्टरफाइनल र सेमिफाइनलदेखि भने खेल छुटाउँदिनन् । उनका अनुसार विश्वकपले मनोरञ्जन मात्र होइन, नेपाली खेलाडीलाई पनि नयाँ सीप र रणनीति सिक्ने अवसर दिन्छ ।

अभिनेता भुवन केसी अर्जेन्टिनाका पूराना समर्थक हुन् । डिएगो म्याराडोनाको जादुमयी खेल देखेर अर्जेन्टिनाप्रति आकर्षित भएका उनी अहिले पनि त्यही टोलीलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

‘म्याराडोनाको समयदेखि अर्जेन्टिनाको समर्थक हुँ । अहिले मेस्सीका कारण त्यो माया झन् बढेको छ,’ उनी भन्छन् । यद्यपि उनले राम्रो खेल प्रस्तुत गर्ने टोलीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनका अनुसार विश्वकपको वास्तविक सौन्दर्य उत्कृष्ट खेलमा हुन्छ ।

गायक डम्बर नेपालीका लागि पनि अर्जेन्टिना नै पहिलो रोजाइ हो । बाल्यकालदेखि नै अर्जेन्टिनाको खेल शैली मन परेकाले आफ्नो समर्थन कहिल्यै परिवर्तन नगरेको उनी बताउँछन् । ‘जित-हार खेलको नियम हो । तर अर्जेन्टिनाको खेल हेर्दा छुट्टै आनन्द आउँछ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार विश्वकपले संसारभरका मानिसलाई एउटै भावनामा बाँध्ने क्षमता राख्छ ।

अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा भने फुटबललाई पुस्तान्तरणको दृष्टिले हेर्छिन् । उनका लागि मेस्सी विश्व फुटबलका महान खेलाडीमध्ये एक हुन् । देशका लागि उपाधि जितेपछि मेस्सीले आफ्नो करियरलाई पूर्णता दिएको उनी मान्छिन् ।

‘मेस्सीको खेलमा खोट लगाउने ठाउँ छैन । उनले क्लब र देश दुवैका लागि आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्,’ उनी भन्छिन् । तर फुटबल केवल पुराना स्टारको खेल मात्र नभएको उनको तर्क छ । नयाँ पुस्ताका खेलाडीले पनि आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उनी मान्छिन् ।

उनले अभिभावकलाई पनि आफ्ना सन्तानलाई खेलप्रति प्रेरित गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘फुटबलमा भविष्य छैन भनेर बच्चाहरूलाई रोक्ने होइन, उनीहरूलाई अवसर दिने हो,’ उनको भनाइ छ ।

अभिनेता दीपकराज गिरी आफूले सन् १९९० देखि विश्वकप हेर्न थालेको सम्झन्छन् । उनका अनुसार त्यो समय मनोरञ्जनका साधन सीमित भएकाले विश्वकपको आकर्षण अझ बढी थियो ।

‘हामी निद्रा मारेर खेल हेथ्र्यौं । त्यो समयको उत्साह अहिले पनि सम्झिन्छु,’ उनी भन्छन् । अर्जेन्टिनाका समर्थक भए पनि उनी अन्य बलिया टोलीलाई पनि उत्तिकै सम्मानका साथ हेर्छन् । फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र जर्मनीलाई उपाधिका दाबेदारका रूपमा लिने उनी ब्राजिल भने विगतको तुलनामा केही कमजोर देखिएको बताउँछन् ।

अभिनेता विजय बरालको फुटबलप्रेम भने ब्राजिलसँग जोडिएको छ । उनले विश्वकप हेर्न थालेकै बेला ब्राजिलले उपाधि जितेको थियो । त्यही क्षणदेखि ब्राजिल उनको प्रिय टोली बनेको हो ।

‘सानो हुँदा सबैले मलाई रोनाल्डो भनेर जिस्काउँथे । त्यसैले पनि ब्राजिलप्रति झन् लगाव बढ्यो,’ उनी हाँस्दै भन्छन् । उनका अनुसार विश्वकप खेलभन्दा पनि भावनाको उत्सव हो । आफूले समर्थन गरेको टोली बाहिरिएपछि भने खेल हेर्ने उत्साह अलि कम हुने उनी स्वीकार्छन् ।

अभिनेत्री वर्षा राउत पनि ब्राजिलकै समर्थक हुन् । फुटबलमा धेरै चासो नरहे पनि सन् २००२ मा ब्राजिलले उपाधि जितेपछि उनी उक्त टोलीको समर्थक बनेकी हुन् । ‘म नियमित रूपमा सबै खेल हेर्दिनँ, तर ब्राजिल खेल्दा भने चासोका साथ हेर्छु,’ उनी भन्छिन् । यसपटक पनि ब्राजिलले राम्रो प्रदर्शन गरोस् भन्ने उनको अपेक्षा छ ।

अभिनेत्री विनिता कार्कीको रोजाइ अर्जेन्टिना हो । उनलाई फ्रान्सको खेल पनि उत्तिकै मनपर्छ । कुनै टोलीलाई समर्थन गर्नुको अर्थ उपाधि जित्नैपर्छ भन्ने नभई राम्रो खेल देख्न पाउनु पनि महत्वपूर्ण भएको उनी बताउँछिन् ।

‘आफूले समर्थन गरेको टोली सकेसम्म धेरै अघि बढोस् भन्ने चाहना त हुन्छ । तर खेलको सुन्दरता राम्रो प्रदर्शनमा हुन्छ,’ उनी भन्छिन् । कलाकारका अभिव्यक्तिमा फरक-फरक टोलीको नाम आए पनि एउटा समानता स्पष्ट देखिन्छ– फुटबलप्रतिको प्रेम । कसैलाई मेस्सी मन पर्छ, कसैलाई रोनाल्डो ।

कोही ब्राजिलको आकर्षक शैलीका प्रशंसक छन् भने कोही अर्जेन्टिनाको जुझारु स्वभावका । तर सबैको चाहना एउटै छ, विश्व फुटबलको यो महाउत्सवले रोमाञ्चक खेल, अविस्मरणीय क्षण र नयाँ नायकहरू जन्माओस् ।

नेपाल विश्वकप खेल्ने सपना अझै टाढा भए पनि विश्वकपको उत्साह भने नेपाली समर्थकका लागि सधैं नजिकको विषय बनेको छ । यही उत्साह, यही प्रतीक्षा र यही प्रेमले हरेक चार वर्षमा विश्वकपलाई खेलभन्दा ठूलो उत्सव बनाउने गरेको छ ।

विश्वकप
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