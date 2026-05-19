असारमा पनि घट्यो ब्याजदर, मुद्दतीमा पाइनेभन्दा मूल्यवृद्धि धेरै

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- वाणिज्य बैंकहरूले उच्च तरलता र न्यून कर्जा प्रवाहका कारण असार महिनाका लागि औसत ब्याजदर घटाएका छन् ।
- असारमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर जेठको तुलनामा ०.०७७५ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ४.२६५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
- असारका लागि सात बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ बैंकहरूले स्थिर राखेका छन् ।
३१ जेठ, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनाको लागि पनि औसतमा ब्याजदर घटाएका छन । वित्तीय क्षेत्रको उच्च तरलता तथा न्यून कर्जा प्रवाहका कारण ब्याजदरमा दबाब परेको हो ।
बैंकहरूले हरेक महिनाको मसान्तका दिन अर्को महिनाको लागि ब्याजदर सूची सार्वजनिक गर्छन् । आइतबार असार महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । जेठको तुलनामा असारमा ७ बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने १३ ले स्थिर राखेका छन । धेरै बैंकले ब्याजदर स्थिर राखे पनि केहीले घटाएसँगै औसतमा ब्याजदर घटेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदर औसतमा जेठको तुलनामा असारमा ०.०७७५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो । जेठमा व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने अधिकतम ब्याजदर औसत ४.३४३ प्रतिशत रहेकोमा असारमा ४.२६५ प्रतिशतमा झरेको हो ।
यो ब्याजदर वैशाख महिनाको मूल्यवृद्धिभन्दा पनि कम हो । वैशाखको मूल्य वृद्धि ५.०४ प्रतिशत छ । कुनै पनि बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने ब्याजदर ४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी छैन, तर मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत बढी छ ।
अधिकांश बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा तोकेको अधिकतम ब्याजदर ३.९ देखि साढे ४ प्रतिशतसम्म छ । जेठको तुलनामा असारमा ब्याजदर घटाएका ७ बैंकमा कुमारी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, एनआइसी एसिया, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल र एनएमबी छन् ।
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत तथा संस्थागत मुद्दतीको ब्याज पनि घट्न जान्छ । जब निक्षेपको ब्याजदर घट्छ, त्यसले आधार दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्छ ।
छोटो अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा न्यून र लामो अवधिका लागि केही बढी ब्याजदर बैंकले दिँदै आएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले तोकेको अधिकतम ब्याजदर पनि लामो अवधिको हो ।
बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको तथा कर्जा प्रवाह अति न्यून भएपछि ब्याजदर घटिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लामो अवधिका लागि समेत तरलता खिचिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको तरलता अवस्था र अन्तर बैंक ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि बोन्ड, स्थायी निक्षेप सुविधा लगायत उपकरण मार्फत बैंकको पैसा खिच्दै आएको छ । यसरी पैसा खिच्दा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम २.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिदै आएको छ ।
व्यक्तिगत मुद्दतीमा वाणिज्य बैंकहरूले दिने अधिकतम ब्याजदर
|बैंक
|जेठको ब्याजदर
|असारको ब्याजदर
|कृषि विकास
|४.१५
|४.१५
|सिटिजन्स
|४.१०
|४.१०
|एभरेस्ट
|४.०५
|४.०५
|ग्लोबल आईएमई
|४.५०
|४.५०
|हिमालयन
|४.२५
|४.००
|इन्भेस्टमेन्ट मेगा
|४.५०
|४.५०
|कुमारी
|३.९६
|३.९१
|लक्ष्मी सनराइज
|४.५०
|४.००
|माछापुच्छ्रे
|४.५०
|४.५०
|नबिल
|४.५५
|४.५५
|नेपाल
|४.२५
|४.२५
|नेपाल एसबीआई
|४.२५
|४.२५
|एनआईसी एसिया
|४.५०
|४.००
|एनएमबी
|४.८०
|४.७५
|प्राइम कमर्सियल
|४.१५
|४.००
|प्रभु
|४.५५
|४.५५
|राष्ट्रिय वाणिज्य
|४.७५
|४.७५
|सानिमा
|४.५०
|४.५०
|सिद्धार्थ
|४.०५
|४.०५
|स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड
|४.००
|३.९५
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