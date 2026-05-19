+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘रोल नम्बर १’ ले कमायो १ करोड ३५ लाख, सामूहिक अवलोकन गर्दै विद्यार्थी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १ गते १२:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वर्तमान शिक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न गर्ने नेपाली फिल्म ‘रोल नं. १’ ले आइतबारसम्म देशभर १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
  • ग्रामीण विपन्न परिवारको शैक्षिक संघर्ष देखाइएको यस फिल्म हेर्न विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई सामूहिक रूपमा हल भिजिट गराइरहेका छन्।
  • जोन योञ्जन निर्देशित तथा विनोद पौडेल निर्मित यस फिल्ममा मुकुन भुसाल, सुशांक मैनाली र रेणु योगी लगायतको मुख्य भूमिका छ।

काठमाडौं । वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई प्रश्न गर्ने नेपाली फिल्म ‘रोल नं. १’ अहिले देशब्यापी प्रदर्शन भैरहेको छ । फिल्मले आइतबारसम्म देशब्यापी १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ग्रस कमाइ गरेको निर्माता बताउँछन् ।

जतिले हेरे, त्यतिले फिल्मको शिल्पको प्रशंसा गरेका छन् । अहिले यो फिल्मलाई हेर्न विद्यार्थी दर्शकको बाक्लो उपस्थिती छ । सर्वकालिन ब्लकबस्टर फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ निर्माण गरेका विनोद पौडेलको यो पछिल्लो कथानक फिल्म हो ।

उनका अनुसार, यो फिल्म हेर्न अहिले हलमा विद्यार्थी दर्शकको घुइँचो छ । विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई सामूहिक अवलोकनको लागि हल भिजिट गराइरहेका छन् ।

फिल्म हेरिसकेपछि विद्यार्थीको प्रतिक्रिया उत्साहप्रद रहेको निर्माताको कथन छ । ‘परिवारले सँगै बसेर हेर्नुपर्ने सिनेमाको रूपमा विद्यार्थी दर्शकले लिएका छन्’ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले विद्यालयबाट यो चलचित्र हेर्‍यौं, तर यसमा उठाइएका विषयवस्तु यस्ता छन् कि अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीसँगै बसेर हेर्न आवश्यक छ । परिवारभित्र संवाद र बुझाइ बढाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।’

म्याग्दीको रुम गाउँमा छायांकन गरिएको यो फिल्मले ग्रामीण परिवेशमा विपन्न परिवारले सन्तानलाई हुर्काउन र पढाउन गर्नुपरेको संघर्षको कथा पेश गर्छ । जसको कारण, ग्रामीण दर्शक पनि हलसम्म पुगेको निर्माता बताउँछन् ।

सेभेन सिज सिनेमाको ब्यानरमा निर्माण भएको यो फिल्मलाई जोन योञ्जनले निर्देशन गरेका हुन् । फिल्ममा मुकुन भुसाल, सुशांक मैनाली, रेणु योगी, सिर्जना अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन् । बालकलाकारमा निर्भिक रेग्मी, रिन्चेन लामा, संयम कटुवाल र सिजल श्रेष्ठ छन् ।

विनोद पौडेल र जान्वी पौडेल निर्माता रहेको फिल्मको सह-निर्मातामा छत्रमाया गिरी र रमेश चौलागाईं छन् । पटकथा महेश दवाडीले लेखेका हुन् ।

रोल नम्बर १
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस
नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

नेपालमा विश्वकप : एन्टेनाले चिनायो, प्रविधिले फैलायो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories
अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

अमेरिकामा फेरि विश्वकप : ३२ वर्षमा के–के बदलियो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित