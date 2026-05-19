+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मेरो संगीत प्रयोग नगर्नुहोस्’ : ह्वाइट हाउसमाथि एरियाना ग्रान्डे आक्रोशित

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २ गते १३:२८

लस एन्जलस । अमेरिकी गायिका तथा अभिनेत्री एरियाना ग्रान्डेले अमेरिकी प्रशासनको आप्रवासन नीतिको प्रचारका लागि आफ्नो गीत प्रयोग गरिएको भन्दै ह्वाइट हाउसको आलोचना गरेकी छन् ।

टिकटकमा सार्वजनिक गरिएको १४ सेकेन्ड लामो भिडियोमा आईसीई एजेन्टसहितका अधिकारीले मानिसलाई पक्राउ गर्दै हतकडी लगाएको दृश्य देखाइएको थियो । बीबीसीका अनुसार उक्त भिडियोमा ग्रान्डेको सन् २०२४ मा सार्वजनिक भएको गीत ‘बाय’ प्रयोग गरिएको थियो । पछि भिडियोबाट उक्त ध्वनि हटाइएको छ ।

भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएको थियो, ‘बाय-बाय राष्ट्रपति ट्रम्पले इतिहासकै सबैभन्दा सुरक्षित सीमा सुनिश्चित गरेका छन् ।’

बिहीबार ग्रान्डेले उक्त टिकटक भिडियोमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी थिइन्, ‘कृपया मेरो संगीतलाई यस प्रकारको बर्बर, अमानवीय र घृणित गतिविधिसँग जोडेर प्रयोग नगर्नुहोस् ।’ उनको उक्त टिप्पणी पछि लुकाइएको देखिएको छ ।

ग्रान्डेको प्रतिक्रियापछि ह्वाइट हाउसले सीएनएनलाई इमेलमार्फत प्रतिक्रिया दिएको थियो । ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले भनिन्, ‘हामी अन्तिम पटक यति मात्र भन्छौंः वास्तवमा बर्बर, अमानवीय र घृणित भनेका ती आपराधिक अवैध आप्रवासीहरू हुन्, जसले निर्दोष अमेरिकी नागरिकलाई घाइते बनाएका छन् र हत्या गरेका छन् ।’

फिल्म ‘विकेड’ की स्टार ग्रान्डेले यसअघि पनि आफ्नो राजनीतिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । उनले जनवरीमा आयोजित गोल्डेन ग्लोब्स समारोहमा ‘आइस आउट’ लेखिएको ब्याज समेत लगाएकी थिइन् । सीएनएनले थप प्रतिक्रियाका लागि ग्रान्डेका प्रतिनिधिसँग पनि सम्पर्क गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि पनि चुनावी अभियानका कार्यक्रममा संगीत प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर विभिन्न कलाकारको आलोचना खेप्दै आएका छन् । स्विडिस पप समूह एबीबीए, एडेल तथा जोन फोगर्टी लगायतका कलाकारले ट्रम्पको अभियानमा आफ्नो संगीत प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

संघीय अधिकारीले मानिसलाई पक्राउ गरिरहेको भिडियोमा आफ्नो संगीत प्रयोग गरिएको भन्दै कुनै चर्चित कलाकारले ट्रम्पको आलोचना गरेको यो पहिलो घटना भने होइन ।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार ह्वाइट हाउस र अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका इन्स्टाग्राम खातामा सार्वजनिक गरिएको ‘अहिल्यै अमेरिका छोड्नुहोस् र स्वेच्छाले देश निकाला हुनुहोस्’ भन्ने सन्देशसहितको भिडियोमा ओलिभिया रोडिग्रोको गीत ‘अल अमेरिकन बिच’ प्रयोग गरिएको थियो ।

रिपोर्टअनुसार रोड्रिगोले उक्त पोस्टमा प्रतिक्रिया दिँदै लेखेकी थिइन्, ‘मेरो गीतलाई तपाईंहरूको जातिवादी र घृणायुक्त प्रचारका लागि कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस् ।’ पछि उनको उक्त टिप्पणी हटाइएको थियो भने भिडियोबाट गीतको ध्वनि पनि हटाइएको थियो ।

एरियाना ग्रान्डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बजेट छलफलमा सांसदहरूले खोजे प्रधानमन्त्री, बालेन नगए के हुन्छ ?

बजेट छलफलमा सांसदहरूले खोजे प्रधानमन्त्री, बालेन नगए के हुन्छ ?
‘गंगा रानी’ को शीर्ष भूमिकामा रोशन अनुबन्धित, वर्षासँग बाँध्नेछन् जोडी

‘गंगा रानी’ को शीर्ष भूमिकामा रोशन अनुबन्धित, वर्षासँग बाँध्नेछन् जोडी
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
रास्वपा नेता सिंहमाथि धनगढीमा भएको आक्रमणबारे एमाले नेता महरले गराए ध्यानाकर्षण

रास्वपा नेता सिंहमाथि धनगढीमा भएको आक्रमणबारे एमाले नेता महरले गराए ध्यानाकर्षण
मनसुनजन्य जोखिम रोक्ने पूर्वतयारीबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सांसद गजुरेलको माग

मनसुनजन्य जोखिम रोक्ने पूर्वतयारीबारे संसद्लाई जानकारी गराउन सांसद गजुरेलको माग
बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक स्थगित

बजेटमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि संसद् बैठक स्थगित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?

कैलाली घटना पीडितको प्रश्न- गाडीले वन अतिक्रमण गरेको देख्नु भएको छ ?
प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य

प्रहरीले भवितव्य भन्दै थन्क्याएको फाइल अनुसन्धान गर्दा खुल्यो हत्याको रहस्य
परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने

परराष्ट्रमन्त्रीका बेइजिङ प्राथमिकता- विश्वास बढाउने, थाती परियोजना जगाउने
ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन

ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरूको निवेदन
विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा

विश्वकप बन्दैछ भूराजनीतिको अखडा
आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ घटेको विषयमा किन झुट बोल्दैछन् अर्थमन्त्री ?
नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

नक्कली पत्रका आधारमा १० विदेशीलाई भिसा सिफारिस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपका स्टार खेलाडीका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

विश्वकपका स्टार खेलाडीका पार्टनर, जो आफ्नै पहिचानले चर्चित छन्

10 Stories
विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

विश्वकप अपडेट : कतारको कीर्तिमान, मोरक्कोले रोक्यो ब्राजिललाई

7 Stories
विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

विश्वकप २०२६ : उद्घाटन खेलमा गोलभन्दा रेड कार्ड धेरै

10 Stories
विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

विश्वकप २०२६ को सुरुवात : उद्घाटन दिनका दुई ठूला भिडन्त

5 Stories
विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

विश्वकप सुरु हुनुअघि धमाका, यी कलाकारले दिनेछन् प्रस्तुति

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित