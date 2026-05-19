ललितपुरको डीएभी स्कुलको चौथो तलाबाट खसेका विद्यार्थीको मृत्यु

२ जेठ, काठमाडौं । ललितपुरको डीएभी स्कुलको चौथो तलाबाट खसेका एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ ।
मृत्यु हुनेमा चाबहिल बस्ने १८ वर्षीय आर्यन सिंह रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए ।
घटना सोमबार दिउँसो साढे १२ बजेको हो । सिंह चौथो तलाबाट खसेका थिए । उपचारका लागि सुमेरु सिटी अस्पताल लगिएको साँझे साढे ६ बजेतिर चिकित्सकले मृत घोषण गरेको बताइएको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने बताइएको छ । स्कुलको सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनले हामफालेको देखिएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
साथै उनको साथबाट सुसाइड नोट फेला परेको छ । उक्त सुसाइड नोटको फरेन्सीक जाँच भने हुन बाँकी नै छ । ‘सुसाइड नोट फेला परेको छ । उक्त अक्षर उनैका हुन÷होइनन् जाँच गर्न बाँकी छ’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
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