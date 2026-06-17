अल्जेरियाविरुद्ध मेस्सीको दोस्रो गोल

३ असार, काठमाडौं । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले फिफा विश्वकप –२०२६ मा अल्जेरियाविरुद्धको अग्रतालाई दोब्बर बनाएको छ ।
अमेरिकाको कान्सास सिटी रंगशालामा जारी खेलमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले दोस्रो गोल गर्दै टोलीलाई दोब्बर अग्रता दिलाएका हुन् ।
मेस्सीले खेलको ६०औं मिनेटमा गोल गरे । एलेक्सिस म्याक एलिस्टरले हानेको बल अल्जेरियाका गोलकिपरको हातमा लाग्दै रिबाउन्ड भएको थियो । रिबाउन्ड भएको उक्त बललाई मेस्सीले गोलको दिशा दिए ।
यसअघि १७औं मिनेटमा मेस्सीले नै गोल गर्दै टोलीलाई पहिलो अग्रता दिलाएका थिए । विश्वकपमा यो उनको १५औं गोल हो ।
उनी विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान नजिक पुगेका छन् ।
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