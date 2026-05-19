काठमाडौंको गुहेश्वरीमा २५ वर्षीया युवती मृत फेला

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- सिन्धुपाल्चोक स्थायी घर भई काठमाडौंको गुहेश्वरीमा डेरा गरी बस्ने २५ वर्षीया सलनी केसी बिहीबार मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।
- प्रहरीले सो घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको गुहेश्वरीमा डेरा गरी बस्ने एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका–८ गुहेश्वरीमा डेरा गरी बस्ने २५ वर्षीया सलनी केसी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उनको स्थायी घर भने सिन्धुपाल्चोक हो ।
उनी बिहीबार मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन् । उक्त घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
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