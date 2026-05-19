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- प्रहरी हुँ भन्दै धम्क्याएको आरोपमा काठमाडौंबाट वाकिटकी र पत्रकार परिचयपत्रसहित ४७ वर्षीय शैलेश डंगोल पक्राउ परेका छन् ।
- डंगोलको साथबाट प्रहरीले नवीकरण नभएको प्रभाव दैनिकको पत्रकार परिचयपत्र, वाकिटकी र प्रदेश ३–०१–०२३ च २५३० नम्बरको सवारी बरामद गरेको छ ।
- प्रहरीले पक्राउ परेका डंगोलविरुद्ध अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
४ असार, काठमाडौं । प्रहरी हुँ भन्दै धम्क्याउने व्यक्ति वाकिटकी र पत्रकार परिचयपत्रसहित पक्राउ गरेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–३ घर भएका ४७ वर्षीय शैलेश डंगोल छन् । उनीबाट प्रभाव दैनिकको नवीकरण नगरेको पत्रकार परिचयपत्र र वाकिटकी बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
बुधबार राति साढे ९ बजेतिर काठमाडौं–३२ को फुटबल ग्राउण्डमा धम्की दिएको भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनीबाट प्रदेश ३–०१–०२३ च २५३० नम्बरको सवारी पनि बरामद भएको छ । उनीविरुद्ध ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
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