चितवनमा ट्याङ्करको ठक्करबाट पैदलयात्रीको निधन

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- चितवनको रत्ननगरमा ट्याङ्करको ठक्करबाट गोरखाकी ७९ वर्षीया जानुका देवी काराखेतीको मृत्यु भएको छ ।
- भरतपुरस्थित नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- दुर्घटना गराउने ट्याङ्कर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान शुरू गरेको छ ।
४ असार, काठमाडौं । चितवनमा ट्याङ्करको ठक्करबाट एक जना पैदलयात्रीको निधन भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, गोरखा पालुङटार नगरपालिका–८ घर भएकी ७९ वर्षीया जानुका देवी काराखेतीको बिहीबार बिहान मृत्यु भएको हो ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–२ बकुलहर हस्पिटल चोकस्थित सडकमा बकुलहर हस्पिटलबाट खैरहनीतर्फ जाँदै गरेको ना.७ ख २८०६ नम्बरको ट्याङ्करले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो ।
दुर्घटनमा गम्भीर घाइते भएकी उनको नयाँ मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
ट्याङ्कर चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको र दुर्घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
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