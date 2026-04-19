तीर्थराज अर्यालसहितलाई दोस्रो पटक म्याद थप, अझै ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

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- राहदानी छपाइमा अनियमितता गरेको कसूरमा पक्राउ परेका तीर्थराज अर्यालसहित चारजनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले म्याद थपको अनुमति दिएको छ।
५ असार, काठमाडौं । राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा अनियमितता गरेको कसूरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका तीर्थराज अर्यालसहित चारजनाविरुद्ध ४ दिन म्याद थपका लागि विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायण प्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि दोस्रो पटक ५ दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको हो ।
प्रतिवादीहरूमा तीर्थराज अर्याल, सुनील कुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्य र मणिन्द्र मल्लविरुद्ध म्याद थप भएको छ ।
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