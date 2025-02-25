इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन २१ अगस्टदेखि सुरु हुने

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- इंग्लिस प्रिमियर लिगको सन् २०२६–२७ को सिजन आगामी २१ अगस्टदेखि प्रारम्भ हुने गरी खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ ।
- उद्घाटन खेलमा साविक विजेता आर्सनलले २५ वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा फर्किएको नवप्रवेशी कोभेन्ट्री सिटीको सामना गर्नेछ ।
- आगामी सिजनको समापन ३० मे २०२७ मा हुनेछ भने दुई खेलबीच कम्तीमा ६० घण्टाको अन्तर सुनिश्चित गरिएको छ ।
५ असार, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग २०२६–२७ सिजन २१ अगस्टदेखि सुरु हुने भएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक खेलतालिका अनुसार नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा च्याम्पियन आर्सनलले नवप्रवेशी कोभेन्ट्री सिटीको सामना गर्ने छ ।
अगस्ट २१ मा हुने उक्त खेल कोभेन्ट्रीको २५ वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा पुनरागमनपछिको पहिलो खेल हुनेछ । मिकेल आर्टेटाको प्रशिक्षणमा आर्सनलले गत सिजन २००४ यताकै पहिलो प्रिमियर लिग उपाधि जितेको थियो ।
प्लेअफमार्फत बढुवा भएको हल सिटीले अगस्ट २२ मा म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई स्वागत गर्नेछ भने अर्को नवप्रवेशी इप्सविच टाउनले सोही दिन सन्डरल्यान्डसँग खेल्नेछ ।
पेप ग्वार्डिओलाको युग समाप्त भएपछि म्यानचेस्टर सिटीले नयाँ सिजनको सुरुआत अगस्ट २३ मा बर्नमाउथविरुद्ध घरेलु मैदानमा गर्नेछ । बर्नमाउथ पनि नयाँ प्रशिक्षक मार्को रोजको नेतृत्वमा मैदान उत्रिनेछ ।
बर्नमाउथ छाडेर लिभरपुलको प्रशिक्षक बनेका एन्डोनी इराओलाको पहिलो खेल भने न्युक्यासलविरुद्ध हुनेछ । उता जाबी अलोन्सोको नेतृत्वमा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने चेल्सीले अगस्ट २४ मा फुलहमसँग खेल्नेछ ।
अमेरिकामा हुने विश्वकप फाइनलको ३४ दिनपछि मात्रै प्रिमियर लिग सुरु हुने भएको छ । नयाँ सिजन मे ३०, २०२७ मा सकिनेछ भने च्याम्पियन्स लिगको फाइनल त्यसको ६ दिनपछि हुनेछ ।
प्रिमियर लिगले आगामी सिजनमा ३३ राउन्डका खेल सप्ताहन्तमा र पाँच राउन्डका खेल मध्यसातामा आयोजना गर्ने जनाएको छ । क्रिसमस र नयाँ वर्षको अवधिमा कुनै पनि दुई चरणका खेलबीच ६० घण्टाभन्दा कम अन्तर नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलो साताका खेलहरू
अगस्ट २१
आर्सनल भर्सेस् कोभेन्ट्री
अगस्ट २२
हल सिटी भर्सेस् म्यानचेस्टर युनाइटेड
एभर्टन भर्सेस् क्रिस्टल प्यालेस
इप्सविच भर्सेस् सन्डरल्यान्ड
नटिङ्घम फरेस्ट भर्सेस् लिड्स युनाइटेड
ब्रेन्टफोर्ड भर्सेस् टोटनहम
अगस्ट २३
ब्राइटन भर्सेस् एस्टन भिल्ला
म्यानचेस्टर सिटी भर्सेस् बर्नमाउथ
न्युक्यासल भर्सेस् लिभरपुल
अगस्ट २४
फुलहम भर्सेस् चेल्सी
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