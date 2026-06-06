बूढानीलकण्ठलाई राष्ट्रिय महिला बास्केटबलको उपाधि

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- कीर्तिपुरमा सम्पन्न १० औं राष्ट्रिय महिला खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले जितेको छ ।
- फाइनल खेलमा बूढानीलकण्ठले ग्रान्डी स्टार्सलाई ५०–३७ को अंक अन्तरले पराजित गरेको हो ।
- प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेकी बूढानीलकण्ठकी अनुसा मल्ल सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् ।
५ असार, काठमाडौं । १० औं राष्ट्रिय महिला खुला बास्केटबल प्रतियोगिताको उपाधि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले जितेको छ ।
कीर्तिपुर कभर्डहलमा शुक्रबार भएको फाइनलमा बूढानीलकण्ठले ग्रान्डी स्टार्सलाई ५०–३७ ले पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको हो ।
सुरुआत देखिनै खेलमा अग्रता लिएको बूढानीलकण्ठले हाफटाइमसम्म २७–१३ को अग्रता बनाएको थियो । त्यसपछि ग्रान्डी स्टार्सले पुनरागमनको प्रयास गरेपनि सुरुआती अग्रता नै बूढानीलकण्ठको जितमा निर्णायक बन्यो । बूढानीलकण्ठले १३–६, १४–७, १३–१४, १०–१० को प्रदर्शन ग¥यो ।
सेमिफाइनलमा बूढानीलकण्ठले सुनसरी बास्केटबल एसोसिएसन र ग्रान्डी स्टार्सले आइएसए नेपाललाई पराजित गरेका थिए ।
बुढानिलकण्ठकी उर्जा राना मगर फाइनल खेलको प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन् । प्रतियोगिताको विजेता बूढानीलकण्ठले नगद ५० हजार मेडल प्रमाणपत्र र ट्रफी हात पारेको छ । उपविजेता ग्रान्डी स्टार्सले ३० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त ग¥यो ।
यस्तै च्याम्पियन टिमकी अनुसा मल्ल मोस्ट भ्यालुएबल प्लेअर (एमभीपी) घोषित भइन् । उनले नगद १० हजार प्राप्त गरिन् । उदीयमान टोली बनेको सुनसरी बास्केटबल एसोसिएसनले पनि १० हजार पायो । उपत्यकाबाहिरबाट सहभागी टिमको उदीयमान खेलाडी अन्नपूर्ण बास्केटबल एसोसिएसनकी निर्बिति शर्मा बनिन् । उनले ५ हजार प्राप्त गरिन् ।
नेपाल बास्केटबल संघ (नेबा) को आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा उपत्यका बाहिरको ३ सहित कूल ८ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
यो प्रतियोगिता साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपको लागि राष्ट्रिय टिम छनोटको आधार समेत रहेको बास्केटबल संघले जनाएको छ ।
प्रतियोगिताको विजेता टिम तथा खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कार्यकारी समितिकी सदस्य सिक्का सुवाल श्रेष्ठ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव राजिव श्रेष्ठ, नेपाल बास्केटबल संघका अध्यक्ष भिमसिंह गुरुङलगायतले पुरस्कृत गरे ।
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